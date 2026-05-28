Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 29, 30 i 31 de maig

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 29, 30 i 31 de maig a les nostres comarques.
Torelló: Festus 2026
Torelló celebra una nova edició del Festus els dies 29 i 30 de maig amb una trentena de propostes de dansa, teatre, música i arts visuals. La iniciativa aposta per creacions "atrevides" locals, estatals o internacionals, amb espectacles que no deixen indiferent a ningú.
Vic: Festes del carrer de la Riera
Del 26 al 31 de maig, se celebren les festes del carrer de la Riera de Vic, una celebració farcida d'activitats i molta cultura popular. Una de les grans novetats d'enguany és la presentació de la Tuta, la primera "geganta boja" d'Osona el divendres 29 de maig, una figura festiva que sorgeix del primer procés participatiu intern de la colla de geganters i grallers del carrer de la Riera.
- Què? Festes del carrer de la Riera de Vic
- Quan? Del 26 al 31 de maig
- On? Vic
- Més informació
Vic: El So de les Cases
Els dies 29, 30 i 31 de maig se celebra la 10a edició del So de les Cases de Vic, una proposta per posar en valor el patrimoni arquitectònic de la ciutat tot combinant-lo amb música i mostres d'art contemporani. La iniciativa brinda l'oportunitat de descobrir espais singulars de la capital d'Osona que sovint són d'accés molt restringit pel públic general.
- Què? El So de les Cases
- Quan? 29, 30 i 31 de maig
- On? Vic
- Més informació
Sant Julià de Vilatorta: Festival Paraula
Del 29 al 31 de maig, Sant Julià de Vilatorta acull el Festival Paraula, una proposta cultural que reivindica la força de la paraula en totes les seves formes: dita, escrita, cantada, interpretada o compartida. La iniciativa aposta per formats íntims, espais singulars i una programació que combina literatura, música, poesia, cinema i activitats familiars.
- Què? Festival Paraula
- Quan? 29, 30 i 31 de maig
- On? Sant Julià de Vilatorta
- Més informació
Folgueroles: Festa Verdaguer 2026
Del 15 de maig al 10 de juny té lloc la Festa Verdaguer, que se celebra entre Folgueroles i Barcelona, els llocs on va néixer i morir el poeta català. La festivitat presenta una trentena d'activitats relacionades amb l'art, la poesia, la música, la recerca i propostes promogudes per la comunitat.
- Què? Festa Verdaguer 2026
- Quan? Del 15 de maig al 10 de juny
- On? Folgueroles/Barcelona
- Més informació
Gurb: Estival Market
Aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig se celebra a Gurb la 3a edició de l'Estival Market, un espai on aflora la creativitat, la cultura i l'esperit estiuenc. El mercat és un punt de trobada on artesans locals exposen els seus millors treballs, i es complementa amb música en directe, tallers i oferta gastronòmica.
Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Aquest diumenge 19 d'abril és el torn dels Tonis de Tona. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès:
Osona/Lluçanès: Sortides Naturalistes 2026
Durant la primavera tornen les Sortides Naturalistes a Osona i el Lluçanès amb una quinzena d'activitats per a descobrir la fauna i la flora del territori que engloben xerrades, tallers o sortides al camp.