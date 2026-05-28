La plantilla de Girbau comença una vaga per la manca d’acord en la negociació del conveni col·lectiu

La plantilla de la fàbrica de rentadores industrials Girbau, a Vic, iniciava aquest dimecres a la nit una aturada de dos dies. Segons un comunicat sindical, la direcció es manté ferma i no s'ha avançat en la negociació del conveni col·lectiu.
Amb aquest context, la decisió d'aturar la producció s'ha pres després d'una reunió de mediació, celebrada dimarts, sense èxit. CCOO, sindicat que ostenta la majoria al Comitè d’Empresa, expressa desacord amb la direcció, a qui retreu "anades i vingudes", "contradiccions" i una actitud "del tot intransigent" pel que fa a pactar increments salarials i la clàusula de revisió.
Per CCOO, la direcció vincula qualsevol ajust salarial a l’acceptació de les seves condicions sobre flexibilitat. L'organització sindical concreta que aquesta exigència consisteix a "poder-lo aplicar a voluntat, sense necessitat d'acordar-la amb la representació, tal com estableix el conveni actual". Consideren la proposta inacceptable. El sindicat declara que aquesta condició és "una línia vermella" que no acceptarà.
El comitè sindical exigeix concreció amb relació a l’augment salarial i defensa la inclusió d’una clàusula de revisió per tal de garantir el poder adquisitiu dels empleats. La manca d’acord en aquest aspecte ha impulsat la convocatòria de la vaga, amb la finalitat de desbloquejar la situació negociadora.
Vaga activa i expectativa d’una resposta
"No està disposada a acceptar", exposa CCOO en el comunicat fet públic aquest vespre, referint-se directament a la petició de flexibilitat unilateral de la direcció. Amb aquest escenari, la protesta dels treballadors es manté, mentre romanen a l’espera d’una resposta que s’ajusti a les demandes plantejades en el marc del conveni col·lectiu.
La vaga va començar dimecres a les 22:00 hores i, segons CCOO, en el torn de nit el seguiment va ser del 100%. Pel que fa al torn de matí d'aquest dijous, el sindicat xifra el seguiment en un 95%.