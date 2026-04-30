Els treballadors Pascual a Gurb faran vaga l'11 de maig i exigeixen obrir un procés de negociació

L'assemblea de treballadors de la planta que Pascual té a Gurb ha decidit per unanimitat convocar una vaga el dia 11 de maig. Segons diuen, la direcció s'ha "negat a obrir un procés de negociació col·lectiva des de fa mesos" i l'empresa no els ha aclarit com es farà el tancament de la planta previst pel juliol.
La decisió s'ha pres l'endemà que Casa Tarradellas anunciés formalment la compra de la planta per adaptar-la i produir mozzarella. La producció làctica es traslladarà a Castella i Lleó. Des del Col·lectiu Ronda, que assessoren els treballadors, assenyalen que actualment "no hi ha garanties de continuïtat laboral" i alerten que podria acabar amb "volums importants d'acomiadaments".
La vaga serà ferma fins que no s'aconsegueixi un espai de negociació "amb condicions" per abordar el futur de la planta i els llocs de treball. Leche Pascual els ha informat de paraula que no se subrogaran els llocs de treball i que, als interessats en treballar per Casa Tarradellas, mantindran salari brut i antiguitat, però no s'especifica ni torns ni tipus de feina.
La decisió de vaga arriba després de mesos d'incertesa i de "falta d'informació" per part de l'empresa, segons denuncien els treballadors. El setembre de l'any passat van tenir coneixement pels mitjans de comunicació que les dues empreses ultimaven un acord de compra de la planta. Des de llavors, es van formalitzar sis jubilacions anticipades. Aquesta setmana, l'empresa ha comunicat vuit acomiadaments més "per reorganització de servei", segons el Col·lectiu Ronda.
Segons exposen els representants dels treballadors, ni les comunicacions realitzades fins ara ni la reunió informativa convocada per la direcció, "no han aconseguit dissipar els dubtes sobre l'impacte real del canvi de titularitat ni sobre el nou model productiu que es vol implantar a la planta". Actualment, la plantilla està formada per 90 treballadors -la planta de Gurb va obrir el 2005- i una part important tenen entre 15 i 20 anys d'antiguitat.