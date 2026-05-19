L'Agència de Residus de Catalunya ha atorgat a la Mancomunitat La Plana una subvenció de 42.596 euros per executar un projecte de digitalització del sistema d'accés i pesatge de la fracció orgànica. Aquesta actuació, segons detalla l'ens, s'emmarca dins de la línia d'ajuts per a instruments de digitalització en instal·lacions de tractament de residus de titularitat pública dins del Pla de Recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea amb els fons Next Generation.
La inversió ha permès modernitzar la planta de compostatge de Malla amb la implementació d'un sistema digital integral que automatitza el control d'accés i el pesatge de la fracció orgànica dels residus municipals. L'objectiu de l'acció és reforçar la traçabilitat, optimitzar els processos interns i millorar la qualitat i la fiabilitat de la informació generada pel servei.
El projecte adequa l'actual sistema d'accés i la bàscula per a garantir una traçabilitat digital completa de totes les entrades i sortides de la fracció orgànica amb la finalitat de reduir la dependència de processos manuals, minimitzar errors i millorar la seguretat i la fluïdesa de les operacions diàries a la planta.
Tot plegat facilitarà la generació d'indicadors i la consulta de dades en temps real afavorint una gestió més eficient i transparent. Entre les actuacions s'hi inclouen la instal·lació de barreres automàtiques, semàfors, càmeres de reconeixement de matrícules, terminals d'accés i de pesatge, programari de gestió, càmera tèrmica i la infraestructura necessària de connexions elèctriques i de xarxa per integrar tots els equips al funcionament ordinari de la instal·lació.
Un pas endavant en la digitalització dels serveis
Actualment, bona part del registre d'entrades i del tractament de dades es realitza de manera manual, amb tiquets en paper i sistemes no integrats, fet que incrementa el temps de gestió i el risc d'errors. Amb aquesta actuació, la Mancomunitat fa un pas endavant cap a una gestió automatitzada, segura i basada en dades.
El vicepresident de la Mancomunitat i responsable de l'Àrea de Medi Ambient i Acció Climàtica, Xavier Rierola, explica que aquesta subvenció permet reforçar la qualitat de les infraestructures i avançar cap a una gestió més eficient i moderna dels residus.
Per la seva banda, el president de la Mancomunitat, Pere Medina, subratlla que digitalitzar processos no és només una millora tècnica, sinó una garantia de transparència, control i bon servei per als pobles mancomunats
L'actuació s'emmarca en l'objectiu estratègic Disposar d'espais i infraestructures de qualitat de l'eix Cuidar les persones del Pla d'Actuació Mancomunat (PAM), consolidant el compromís de la Mancomunitat amb la millora contínua dels serveis públics i la modernització de les instal·lacions mancomunades.