Docents d'Osona es mobilitzen a Vic en una nova jornada de vaga educativa

Més d'un centenar de docents i famílies d'Osona es mobilitzen aquest dijous a Vic en el marc d'una nova jornada de vaga educativa que s'estén a la Catalunya Central i a les comarques gironines.
A la comarca, la mobilització ha arrencat a primera hora del matí amb diverses marxes lentes amb bicicleta direcció a la capital d'Osona. És el cas, per exemple, de professors i mestres de Torelló i Manlleu, que s'han desplaçat fins a Vic per la B-522 tot proclamant càntics com "Més recursos i menys discursos".
El punt de trobada ha estat la plaça Major de Vic, on mestres, professors i famílies s'han concentrat per iniciar una jornada popular i reivindicativa que es desplegarà durant el matí per tota la ciutat, amb aturades de trànsit i una gimcana per exemplificar el "col·lapse" del sistema educatiu.
A Osona i el Lluçanès s'ha apostat per una jornada de vaga "més lúdica, familiar i descentralitzada", explica Sònia Zapata, delegada del sindicat USTEC. Remarca que "estem lluitant per una escola pública, catalana, de qualitat i que doni igualtat d'oportunitats per a tothom" i, al mateix temps, insisteix que els docents també estan lluitant pels seus drets laborals i salarials: "Necessitem més recursos per poder atendre a tot l'alumnat i això també passa pel fet que el Govern dignifiqui el nostre sou, necessitem sentir-nos valorades".
"Les vagues i mobilitzacions que estem fent són perquè creiem de cor amb el que reivindiquem, però no són del nostre agrad. Nosaltres no voldríem estar en aquesta situació i, això, la societat ho ha de tenir clar", explica Glòria Boix, mestre d'Educació Primària.
Des de l'Assemblea d'Educació Osona-Lluçanès, Oriol Peix explica que afronten aquesta nova jornada de vaga "amb ànims perquè es veu que el conflicte encara és viu" i assegura que seguiran mobilitzats fins que el Govern "s'assegui a negociar un pacte que tingui sentit i que sigui adequat amb el que reclamen".
La mobilització a la Catalunya Central i a les comarques gironines d'aquest dijous es desplega, també, amb els sentits atents a la reunió de la Mesa Sectorial convocada entre el Govern i els sindicats USTEC, Professors de Secundària i CGT amb l'objectiu d'acostar posicions en ple cicle de vagues educatives.
"No estem encoratjades, però esperem que el Govern obri una mica la negociació i ens porti alguna proposta contundent perquè tota la comunitat educativa pugui validar", apunta la delegada d'USTEC a Osona i el Lluçanès, tot afegint que "si no és així, continuarem actives".