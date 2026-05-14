Tres marxes del Bages, a peu per col·lapsar carreteres i reclamar més recursos per a l'educació pública

L'Assemblea de Centres del Bages ha iniciat aquest dijous al matí la jornada de mobilització convocada coincidint amb la vaga educativa amb tres marxes simultànies que han sortit des de Manresa, Sallent i Artés. La protesta, sota el lema "Caminada per la dignitat de l'educació pública i botifarrada contra el menyspreu del Departament d'Educació", vol denunciar la situació de l'ensenyament públic i reclamar més recursos per al sector.
Les mobilitzacions han arrencat des de l'aparcament del Congost de Manresa, l'Institut Llobregat de Sallent i l'Institut Miquel Bosch d'Artés. Des d'aquests punts, centenars de persones han començat a caminar en diferents direccions amb la voluntat de trobar-se posteriorment en un punt intermedi on es farà la botifarrada popular i la resta d'activitats previstes. Aquest dijous, on la vaga està convocada a les comarques gironines i la Catalunya Central, també hi ha marxes lentes i mobilitzacions a Vic i Girona.
Recorreguts per les principals vies del territori
La marxa de Manresa avança per la C-25 en sentit Girona, mentre que la d'Artés ho fa per la mateixa via en direcció Lleida. Per la seva banda, el grup sortit de Sallent es desplaça en sentit sud per la C-16.
La convocatòria combina el caràcter reivindicatiu amb activitats lúdiques i de convivència per reforçar els vincles entre la comunitat educativa. Els organitzadors consideren que les actuals polítiques educatives continuen degradant l'ensenyament públic i denuncien el que defineixen com un "menyspreu" del Departament d'Educació cap als professionals del sector.
Una jornada amb activitats i dinar popular
Un cop es trobin les caminades, la jornada continuarà amb una botifarrada popular, una paella col·lectiva i diverses activitats durant la tarda. El programa inclou també un taller de swing, un concert del grup Punkxada, un torneig de voleibol i un partit de futbol entre funcionàries i interines.
L'Assemblea de Centres del Bages ha fet una crida a la participació de docents, famílies, alumnat i ciutadania per defensar una educació pública de qualitat i reclamar millores en recursos, condicions laborals i atenció educativa.