Manifestació inèdita dels mestres del Bages: en bicicleta fins a Barcelona per la C-55

Els docents del Bages protagonitzen aquest dimarts al matí una marxa extremadament lenta per la C-55 coincidint amb la jornada de vaga educativa convocada arreu de Catalunya. La mobilització ha sortit des del Pont de Ferro de Manresa i provoca importants afectacions de trànsit en direcció a Barcelona, amb vehicles circulant a una velocitat d'entre 15 i 20 quilòmetres per hora.
Marxa lenta des de Manresa fins a Barcelona
La protesta ha arrencat a primera hora del matí davant dels Serveis Territorials d'Educació de Manresa, des d'on desenes de mestres i personal docent han iniciat una caravana reivindicativa formada per bicicletes, patins, motos i cotxes.
La marxa ha tallat inicialment la C-55 a l'entrada de la ciutat i posteriorment ha continuat en direcció sud passant per punts com Monistrol de Montserrat, Olesa i Abrera, amb l'objectiu d'arribar a Barcelona i sumar-se a la manifestació unitària convocada pels sindicats educatius.
La mobilització ha provocat retencions i circulació molt lenta a la C-55. La protesta forma part de la vaga educativa convocada aquest 12 de maig per USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical.
Crítiques al Departament d'Educació
L'Assemblea de Centres del Bages, impulsora de la protesta a la comarca, denuncia el que considera un "menyspreu" del Departament d'Educació cap al professorat i reclama més recursos per a l'ensenyament públic.
Entre les principals reivindicacions hi ha la reducció de ràtios a les aules, més recursos per atendre la diversitat, millores salarials, menys burocràcia i una major participació dels claustres en la presa de decisions dels centres educatius.
Els convocants asseguren que la defensa de l'educació pública "afecta el conjunt de la societat" i han fet una crida a sumar-se a les mobilitzacions convocades arreu del país.
Talls i protestes a tot Catalunya
La jornada de vaga ha començat amb diverses accions simultànies a diferents punts de Catalunya. Des de primera hora del matí s'han registrat talls a vies com la B-20, la C-32, la C-31, la C-17, l'AP-7 o la B-30, provocant quilòmetres de retencions en diversos accessos a Barcelona.
La manifestació central de la jornada està prevista aquest migdia al centre de la capital catalana.
Noves mobilitzacions dijous al Bages
Les protestes del sector educatiu al Bages tindran continuïtat aquest dijous 14 de maig amb una nova jornada de mobilització convocada per l'Assemblea de Centres del Bages coincidint amb la vaga educativa a Catalunya. Sota el lema Caminada per la dignitat de l'educació pública i botifarrada contra el menyspreu del Departament d'Educació, la convocatòria combinarà accions reivindicatives amb activitats lúdiques i espais de trobada oberts a tota la comunitat educativa.
La jornada començarà a les 9 del matí amb tres caminades populars que sortiran simultàniament des de l'aparcament del Congost de Manresa, l'Institut Llobregat de Sallent i l'Institut Miquel Bosch d'Artés. Els organitzadors animen els participants a arribar-hi a peu, en bicicleta o amb patinet per reforçar el caràcter col·lectiu i sostenible de la mobilització.
Botifarrada, música i activitats populars
L'Assemblea de Centres assegura que la iniciativa vol denunciar el "menyspreu del Departament d'Educació" cap al professorat i reclamar més recursos per a l'ensenyament públic. Els convocants també remarquen la voluntat d'enfortir els vincles entre docents, alumnat i famílies en defensa d'una educació pública de qualitat.
A partir de la 1 del migdia, en un espai encara pendent de confirmar, es faran diverses activitats festives i reivindicatives. El programa inclou un taller de swing, una paella i botifarrada popular amb opció vegana, així com un concert del grup Punkxada, un torneig de voleibol i un partit de futbol entre funcionàries i interines. La jornada està oberta a tota la ciutadania que vulgui donar suport a les reivindicacions del sector educatiu.