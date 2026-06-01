UManresa recrea un accident amb 60 víctimes en un simulacre d'emergències

L'Escola de Postgrau en Salut d'UManresa ha organitzat aquest dissabte una nova edició del simulacre d'emergències que anualment serveix per avaluar l'alumnat del Màster en Emergències Extrahospitalàries i del curs d'Incidents de Múltiples Afectats i Catàstrofes.
L'exercici ha recreat un accident entre un vehicle i un autocar amb una seixantena de víctimes, en un escenari pensat per reproduir una situació d'alta complexitat i màxima pressió operativa. El simulacre s'ha desenvolupat al Palau Firal de Manresa, convertit novament en un espai de simulació d'emergències de gran format.
Una situació de màxima complexitat
En l'activitat hi han participat 27 estudiants del màster i una vintena més del curs d'especialització, que han hagut d'actuar davant una situació amb múltiples afectats interpretats per persones voluntàries.
L'objectiu del simulacre és oferir una experiència immersiva que permeti als futurs professionals posar en pràctica els coneixements adquirits durant la formació i afrontar situacions reals marcades pel desordre, la incertesa i la necessitat de prendre decisions ràpides.
Els participants han hagut de gestionar l'atenció sanitària, la classificació de víctimes i la coordinació operativa en un context de gran exigència.
L'error com a eina d'aprenentatge
Després de l'exercici, l'alumnat ha participat en un debriefing amb l'equip docent per analitzar les actuacions realitzades, detectar errors i identificar aspectes de millora.
Des d'UManresa es destaca que aquest procés de revisió és una part essencial de la formació, ja que permet convertir els errors i les dificultats detectades durant el simulacre en eines d'aprenentatge per afrontar futures emergències reals.
Participació d'entitats i serveis del territori
El simulacre ha comptat amb la col·laboració de nombroses entitats i serveis vinculats a l'àmbit de les emergències i la protecció civil. Entre els participants hi havia l'Ajuntament de Manresa, Protecció Civil del Bages, l'ADF Bages-Moianès, la Creu Roja, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Sagalés, ISS, Desguaces del Bages, Establiment Cadí, RJ Serveis i el Palau Firal.
També hi ha participat la maquilladora Esther Castellana, encarregada de la caracterització de les víctimes per incrementar el realisme de l'escenari i afavorir la immersió dels estudiants en la situació simulada.