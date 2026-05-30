30 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

Successos

Una baralla per colar-se a la cua del súper a Manresa acaba a cops a les portes de la comissaria

La picabaralla entre dues dones degenera en un enfrontament familiar que obliga a desplegar cinc patrulles de policia

  • Els Mossos d'Esquadra han hagut de posar pau entre les parts -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de maig de 2026 a les 13:47
Actualitzat el 30 de maig de 2026 a les 14:41

Una discussió entre dues dones en un supermercat del passeig de la República de Manresa ha derivat aquest dissabte al migdia en una baralla que s'ha traslladat fins a la porta de la comissaria de proximitat dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana.

Una disputa a la cua desencadena l'incident

Els fets han passat cap a 1/4 d'1 del migdia, quan una dona ha considerat que una altra persona se li havia avançat a la cua d'un supermercat situat al passeig de la República. Segons la policia, la discussió ha anat pujant de to fins al punt que una de les implicades ha llançat una puntada de peu a l'altra.

A partir d'aquí, els acompanyants de les dues dones s'han vist involucrats en l'enfrontament, que ha continuat a l'exterior de l'establiment.

La tensió es trasllada fins a la porta de la comissaria

La proximitat de la comissaria compartida pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana ha propiciat una ràpida intervenció policial. Tot i això, l'arribada dels primers agents no ha estat suficient per calmar els ànims i els retrets, les discussions i algunes empentes han continuat fins a la mateixa entrada de les dependències policials.

Davant la situació, s'han desplaçat fins al lloc quatre patrulles més dels Mossos d'Esquadra, que finalment han aconseguit separar i dissoldre els implicats.

Sense denúncies

Malgrat l'enrenou generat i la intervenció policial, cap de les persones implicades no ha acabat presentant denúncia pels fets. La situació s'ha donat per tancada un cop restablerta la normalitat a la zona.

Escull Manresa com la teva font preferida de Google

Et pot interessar