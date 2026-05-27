Un cable cremat en un ascensor obliga a evacuar una seixantena de persones del CAP Bages

Una seixantena de persones han estat evacuades aquest dimecres al vespre del CAP Bages de Manresa després que un cable cremat en un dels ascensors provoqués una forta olor de cremat i fes saltar l'alarma antiincendis de l'equipament. L'incident no ha causat ferits ni afectacions personals, però ha obligat a activar un ampli dispositiu d'emergència.
L'alarma s'ha activat poc després de les set del vespre
L'avís s'ha rebut a 1/4 de 8 del vespre, quan s'ha detectat una intensa olor de cremat a l'interior del CAP Bages, especialment a la zona d'un dels ascensors i també a la cinquena planta de l'edifici. Tot i l'ensurt inicial, els equips d'emergència no han localitzat fum ni cap persona atrapada a l'ascensor afectat.
Segons les primeres informacions, l'origen de la incidència ha estat una avaria en un dels ascensors que ha provocat el sobreescalfament i la crema d'un cable o d'alguna peça mecànica del sistema. Aquesta incidència és la que ha acabat activant l'alarma de l'edifici.
Desplegament d'emergència i tall del carrer
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Policia Local de Manresa, que han tallat els accessos al carrer Soler i March per facilitar les tasques d'intervenció i garantir la seguretat de la zona.
Els serveis d'emergència han inspeccionat les instal·lacions i han comprovat que no hi havia risc per a les persones ni cap foc actiu. Un cop ventilat l'edifici i revisada la incidència, la situació ha quedat controlada.