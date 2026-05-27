Un centenar d'alumnes del Bages fan un simulacre de selectivitat abans de les proves oficials

Uns 115 alumnes de tres instituts de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada s'han enfrontat aquest dimecres a una jornada de selectivitat com la que faran els dies 9, 10 i 11 de juny. Es tracta d'un simulacre que ha organitzat la Universitat de Manresa per ajudar els alumnes a "trencar" amb les pors pròpies d'enfrontar-se a una prova d'aquestes característiques i perquè experimentin el neguit que sentiran quan realitzin les proves oficials. Els estudiants han realitzat un examen de castellà i després la prova de llengua estrangera. Oriol Giménez, de La Salle, valora positivament el simulacre: "Ens hem fet una idea de com serà la sele d'aquí dues setmanes". "Ho podem afrontar bé, però hem d'estudiar", ha afegit.
A l'UManresa aquest dimecres al matí s'han viscut alguns nervis. Poc més d'un centenar d'alumnes s'enfrontaven a un simulacre de la selectivitat. Quan han arribat, s'han hagut de buscar a les llistes que hi havia a l'entrada per saber a quina classe els tocava fer la prova de castellà. Un cop allà, els han demanat que deixessin els mòbils i aparells electrònics sobre una taula, i només agafessin el bolígraf per escriure i el carnet d'identitat. Després, els han repartit les etiquetes grogues que els identifiquen com a autors d'aquell control.
Precisament, una de les novetats de la selectivitat d'aquest any serà la presència aleatòria de detectors de freqüències per fer més difícil que alguns estudiants puguin copiar. Abans de començar l'examen, el personal de l'UManresa els ha advertit sobre aquest extrem i s'ha explicat les conseqüències.
A la sortida, alguns dels estudiants de La Salle -l'Oriol, l'Iñaki i en Roger- han explicat que l'examen de castellà "havia sigut difícil, depenent quins exercicis". D'altres, han assenyalat que era "assequible", però que calia estudiar "una mica". Aquells que han admès que no els havia anat bé, també han explicat que encara els queden un parell de setmanes per "posar-se les piles". L'examen de castellà que han fet és la prova de reserva oficial que el curs passat no es va arribar a fer servir.
Daniela Méndez i Laura Bajona són estudiants a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. Elles han sortit contentes de l'examen. "Ha anat força bé", han dit. I han valorat positivament haver pogut fer el simulacre. "Ens ha servit bastant per veure com anirà de veritat la sele, jo surto amb bones sensacions", ha dit Méndez. Precisament, l'estudiant ha explicat que un cop fet l'examen ha quedat "més tranquil·la". La seva companya, en canvi, ha dit que cada vegada que s'apropa més la data dels exàmens de selectivitat es posa "més nerviosa". Tot i això, Bajona ha relativitzat la situació i ha dit que "al final és un examen i li hem de treure importància". "Allò que hagi de ser, serà", ha afegit.
L'adjunta a la direcció general del campus Manresa de l'UVic-UCC, Sílvia Mas, ha explicat que la selectivitat sempre porta una pressió als estudiants que fa que ho visquin "molt intensament". Mas ha explicat que des de la universitat van veure que podien "ajudar" amb la part més procedimental. "Si ho has fet una vegada, segurament quan ho tornes a fer ja no passes els mateixos nervis i, per tant, es poden focalitzar més en el contingut de l'examen", ha explicat.
Enguany hi han participat alumnes de La Salle, Fedac i de l'institut Quercus, però la idea és que si funciona, pugui ser una eina "útil" per la resta d'estudiants.
La Cristina Junyent és psicòloga clínica de formació i ha proporcionat als alumnes diversos consells sobre com enfrontar-se a un examen d'aquestes característiques perquè els nervis no els juguin males passades. "Primer de tot han d'assumir que l'angoixa que senten i l'estrès és normal". Després, d'aquí el simulacre, s'han de preparar per allò "desconegut" i treure's pressió. El fet que la prova hagi estat "el més realista possible", segons la psicòloga, "trenca" amb la inseguretat que puguin tenir. Junyent també ha recomanat que els alumnes s'organitzin "de manera realista" a l'hora d'estudiar. "Molts alumnes volen assolir molts continguts en poques hores o pocs dies", ha lamentat. Ella ha proposat organitzar l'estudi en franges de 45 o 60 minuts, fer proves d'altres anys i el dia abans de l'examen no obrir temes nous. També és important cuidar-se, no fer jornades intensives de no dormir, descansar i menjar bé, ha afegit.