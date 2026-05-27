Prop de 2.700 fidels musulmans celebren la Festa del Xai al camp de futbol del Congost

La comunitat islàmica de Manresa ha celebrat aquest dimecres la Festa del Xai amb una pregària multitudinària al camp municipal de futbol del Congost. Les comunitats de les mesquites Al-Fath i Mosaab Ibn Omair han tornat a organitzar conjuntament la celebració, una fórmula que ja s'ha consolidat durant els darrers anys gràcies a la cessió de l'espai per part de l'Ajuntament de Manresa.
Segons l'organització, la celebració ha aplegat prop de 2.700 fidels sobre la gespa de l'estadi municipal, on s'ha dut a terme la pregària central d'aquesta festivitat, una de les més importants del calendari islàmic.
Representants de les dues comunitats
L'acte ha començat amb la benvinguda institucional i la felicitació de la festa a càrrec de Noureddine El Benadi, president de la mesquita Mosaab Ibn Omair, que ha adreçat unes paraules als assistents en nom de la comunitat musulmana.
Posteriorment, el doctor Abdullah Anhari, president de la mesquita Al-Fath, ha pronunciat el discurs central de la celebració en representació de les dues comunitats islàmiques de la ciutat. En el seu parlament ha lamentat les guerres que hi ha al món, des de Gaza fins a Ucraïna, i també els capitols d'agressions racistes a la ciutat.
Presència institucional
A la celebració també hi han assistit representants institucionals de l'Ajuntament de Manresa. Entre els presents hi havia l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, i el regidor Anjo Valentí.
La Festa del Xai, coneguda també com a Aid al-Adha, commemora el sacrifici d'Abraham i és una de les principals festivitats de la religió musulmana.