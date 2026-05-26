Althaia participa al projecte Reuma3000 amb una expedició al Pirineu català

L'equip d'Althaia formarà part del projecte Reuma3000, una iniciativa impulsada per la Societat Catalana de Reumatologia i la Lliga Reumatològica Catalana que culminarà els dies 29 i 30 de maig amb l'ascensió a la Punta Alta de Comalesbienes, al Pirineu català. El projecte reuneix professionals sanitaris i pacients d'arreu de Catalunya amb l'objectiu de sensibilitzar sobre les malalties reumàtiques i reivindicar la importància de l'activitat física i l'acompanyament mèdic.
Un equip format per pacients i professionals
L'equip d'Althaia estarà integrat per una pacient amb espondiloartritis axial i perifèrica, un pacient amb artritis reumatoide i dues professionals del Servei de Reumatologia: la Dra. Meritxell Sallés Lizarzaburu, cap del servei, i Sílvia Vilalta Seriols, infermera especialitzada en reumatologia.
Els quatre participaran en una expedició formada per setze pacients i un equip multidisciplinari de professionals sanitaris d'arreu de Catalunya, entre els quals hi ha metges reumatòlegs, infermeres especialitzades, nutricionistes i entrenadors personals. El projecte compta també amb el suport tècnic de l'alpinista Araceli Segarra.
Sensibilització i superació personal
La iniciativa vol donar visibilitat social a les malalties reumàtiques i mostrar que, amb el tractament adequat i l'acompanyament professional necessari, les persones afectades poden mantenir una vida activa i afrontar reptes físics exigents.
El projecte també posa l'accent en el treball en equip, l'acompanyament emocional i la promoció d'hàbits saludables per afavorir l'autonomia i la qualitat de vida de les persones que conviuen amb aquestes patologies.
Un dels elements destacats de Reuma3000 és que professionals sanitaris i pacients comparteixen conjuntament l'experiència esportiva, amb l'objectiu de reforçar els vincles i promoure una nova manera d'acompanyar els pacients.
Trencar estigmes sobre les malalties invisibles
Reuma3000 busca també contribuir a trencar els estigmes associats a les anomenades malalties invisibles, com l'artritis reumatoide, el lupus, l'osteoporosi, l'espondilitis anquilosant o l'artritis psoriàsica, que poden afectar la mobilitat, l'energia i la qualitat de vida de les persones afectades.
Segons expliquen des del projecte, diferents estudis científics demostren que l'exercici físic controlat contribueix a millorar la mobilitat, reduir el dolor, combatre la fatiga i prevenir la discapacitat en persones amb patologies reumàtiques.
Compromís del Servei de Reumatologia d'Althaia
Amb aquesta participació, el Servei de Reumatologia d'Althaia reafirma el seu compromís amb una atenció centrada en les persones i amb iniciatives que contribueixin a sensibilitzar la societat sobre aquestes malalties.
Actualment, el servei està format per sis metges reumatòlegs i una infermera especialitzada. Durant l'any 2025, el Servei de Reumatologia d'Althaia va realitzar prop de 2.300 primeres visites i unes 8.000 visites successives.