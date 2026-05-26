Sant Fruitós reurbanitzarà l'entorn del nou CAP aquest estiu

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages durà a terme aquest estiu les obres de reurbanització de l'entorn del nou Centre d'Atenció Primària (CAP), amb l'objectiu d'adequar l'espai urbà al nou equipament, que ha entrat en funcionament aquest mes de maig.
Els treballs s'executaran en dos àmbits principals: el carrer Jacint Verdaguer, en el tram situat davant del nou centre, i el carrer Monturiol, el vial lateral dret de l'equipament, que es pavimentarà per primera vegada.
Millores a la mobilitat i a l'espai públic
En la zona frontal del CAP es preveu l'ampliació de la vorera per millorar-ne la funcionalitat, així com la renovació de l'enllumenat públic i la creació d'un cordó d'aparcament.
En aquest espai s'hi habilitaran zones reservades per a serveis, places per a vehicles de mobilitat reduïda, una zona de stop and go per a la pujada i baixada d'usuaris i un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Nou pas de vianants elevat
El projecte inclou també la construcció d'un pas de vianants elevat situat uns metres abans de l'accés a l'equipament sanitari, amb l'objectiu de reforçar la seguretat viària a l'entorn del centre i millorar la convivència entre vehicles i vianants.
Amb aquesta actuació, el consistori vol adaptar l'espai urbà a les necessitats derivades de la posada en marxa del nou CAP i facilitar-ne l'accessibilitat.