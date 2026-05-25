La residència El Lledoner de Sant Fruitós celebra deu anys del nou edifici assistencial

La residència per a la gent gran El Lledoner de Sant Fruitós de Bages ha celebrat aquest divendres el desè aniversari de la posada en funcionament del nou edifici assistencial del municipi. La commemoració ha reunit al pati de l'equipament les persones usuàries del centre, el personal, familiars i amics en una jornada festiva i emotiva.
L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i de la regidora d'Atenció a les Persones, Núria Clarella. Durant la celebració s'han bufat les espelmes d'aquest aniversari especial i s'ha compartit una estona de convivència entre residents, treballadors i famílies.
Un equipament que va ampliar els serveis assistencials
L'actual edifici de la residència El Lledoner es va inaugurar el 2 de maig de 2016 amb la presència de la llavors consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa.
La construcció del nou equipament va representar una ampliació destacada dels serveis assistencials del municipi. La residència va passar de disposar de 20 places residencials i 10 places de centre de dia a comptar amb 71 places residencials i 30 de centre de dia.
La primera pedra de l'equipament es va col·locar el 21 de gener de 2015, coincidint amb la diada de Sant Fruitós i en el marc de la Festa Major d'Hivern.
Remodelació i nous espais
El projecte va incloure la remodelació i rehabilitació integral de la part antiga de l'edifici i la seva ampliació fins a dues plantes d'alçada.
L'actuació també va permetre crear noves unitats de convivència, incorporar equips de nova generació i ampliar serveis com la cuina, el menjador, el gimnàs i els espais comuns i d'oci.