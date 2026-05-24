L'ExpoBages confirma l'èxit del trasllat a l'avinguda Universitària

L'ExpoBages ha confirmat aquest cap de setmana l'èxit del seu trasllat a l'avinguda Universitària de Manresa amb una edició marcada per l'elevada participació de públic i la consolidació del nou emplaçament. Després de dos anys fora lluny del Passeig a causa de les obres al Guimerà, l'organització considera plenament consolidada la ubicació actual de cara a futures edicions, especialment després de l'alta assistència registrada aquest dissabte i la gran afluència que també s'ha mantingut durant la jornada de diumenge.
La fira multisectorial de referència de la Catalunya Central ha reunit enguany 148 expositors, superant els 141 de l'edició anterior, en una proposta que combina comerç, automoció, tecnologia, cultura i oci en un ampli recorregut per l'avinguda Universitària i els espais annexos.
Un emplaçament més ampli i millor connectat
El canvi d'ubicació estrenat l'any passat ha acabat convencent tant organització com expositors i visitants. L'avinguda Universitària permet disposar de més espai per a activitats i estands, especialment per al sector automobilístic, un dels que més superfície necessita. A més, la connexió amb altres punts de la ciutat i de la comarca ha estat un dels aspectes valorats positivament.
Per facilitar la mobilitat, durant el cap de setmana s'ha tornat a habilitar el trenet que uneix l'avinguda de les Bases amb la plaça Espanya, ajudant a connectar el recinte firal amb el centre urbà.
L'elevada afluència de visitants durant aquesta jornada de dissabte, ha acabat de reforçar la sensació que el nou model de fira funciona i que l'ExpoBages ha trobat un espai capaç de créixer i adaptar-se a les noves necessitats del certamen.
La Central Creativa debuta amb bona resposta
Una de les grans novetats d'aquesta edició ha estat La Central Creativa, un nou espai dedicat al talent i la creativitat de la comarca que ha debutat amb una bona acollida. L'espai ha programat converses, música, espectacles i activitats participatives amb l'objectiu de crear connexions entre professionals, projectes i públic.
Aquest nou àmbit s'ha sumat a propostes ja consolidades com el TecnoBages, dedicat a la innovació i la tecnologia, i l'OtakuBages, centrat en la cultura japonesa, els videojocs i el manga, que enguany també ha ampliat espai al Parc de les Homilies d'Organyà.
Activitats durant tot el cap de setmana
El programa d'activitats ha estat un dels grans atractius de la fira. Entitats i col·lectius de la ciutat han participat amb exhibicions i propostes diverses, des de mostres castelleres fins a activitats esportives i familiars.
El TecnoBages ha tornat a combinar les activitats professionals de la setmana prèvia amb espais lúdics durant el cap de setmana, incloent zones gamer i experiències de realitat virtual a l'entorn de la UManresa.
També han tingut protagonisme iniciatives vinculades a la mobilitat sostenible, com el circuit de proves de bicicleta elèctrica organitzat pel servei municipal Baik.