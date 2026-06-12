Sant Fruitós impulsa una cinquantena de pisos de lloguer assequible per a joves

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible del municipi amb l'impuls d'una promoció d'una cinquantena de pisos de protecció oficial destinats al lloguer per a joves. El projecte es desenvoluparà al Sector Nord, en una parcel·la municipal situada entre les avingudes de Bertrand i Serra i de Lluís Companys.
La iniciativa va rebre aquest dijous el vistiplau del ple municipal, que ha aprovat la cessió en dret de superfície dels terrenys, amb una extensió de 3.778 metres quadrats, a les fundacions sense ànim de lucre Família i Benestar Social i Factoria de Somnis.
Dos edificis de lloguer protegit
Les dues entitats seran les encarregades de construir i gestionar els habitatges durant un període de 75 anys. Durant aquest temps, els pisos mantindran la qualificació de protecció oficial en règim de lloguer. Un cop finalitzi la concessió, els edificis passaran a ser patrimoni municipal.
El projecte presentat per les fundacions preveu la construcció de dos edificis mitjançant un sistema de mòduls prefabricats industrialitzats. Segons s'ha explicat, aquest model permet optimitzar els espais residencials i incorpora zones comunes pensades per afavorir la convivència i la cohesió social entre els residents.
La proposta també posa l'accent en l'eficiència energètica i en la qualitat constructiva i arquitectònica dels futurs habitatges.
Facilitar l'emancipació juvenil
La promoció forma part del Programa d'Actuació Municipal d'Habitatge, amb el qual l'Ajuntament vol incrementar l'oferta d'habitatge assequible al municipi i facilitar l'accés a un habitatge digne.
En aquest cas, el consistori ha decidit reservar la promoció als joves amb l'objectiu de reforçar les polítiques d'emancipació juvenil i oferir alternatives residencials assequibles que permetin als veïns més joves desenvolupar el seu projecte de vida sense haver de marxar del municipi.