Sant Fruitós farà obligatori el casc als patinets amb una nova ordenança viària

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages portarà al ple d'aquest dijous l'aprovació inicial d'una nova ordenança reguladora de la circulació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) amb l'objectiu de reforçar la seguretat viària i adaptar la normativa als nous hàbits de mobilitat urbana. Entre les principals novetats destaca l'obligatorietat de portar casc per als usuaris de patinets elèctrics.
Casc obligatori i edat mínima de 15 anys
La nova ordenança estableix que totes les persones que circulin amb vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, hauran de portar casc de manera obligatòria. El consistori considera que aquesta mesura permetrà augmentar la protecció dels conductors davant possibles accidents o caigudes i reduir el risc de lesions greus.
La normativa també fixa en 15 anys l'edat mínima per conduir un patinet elèctric al municipi. A més, obliga a portar armilla o elements reflectants quan es circuli de nit o en condicions de baixa visibilitat.
Adaptació a la normativa estatal
L'aprovació de l'ordenança coincideix amb les darreres novetats legislatives impulsades a escala estatal en matèria de vehicles de mobilitat personal. Aquestes mesures estableixen noves obligacions relatives al registre dels vehicles, la seva identificació i la contractació d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil.
La normativa estatal determina que els VMP han d'estar inscrits al registre corresponent de la Direcció General de Trànsit (DGT), disposar d'una identificació visible i comptar amb una assegurança per poder circular.
També fixa l'obligació d'incorporar elements de seguretat com llums, reflectors, sistema de frenada i timbre, així com la prohibició d'utilitzar auriculars o telèfons mòbils durant la conducció i de transportar més d'una persona per vehicle.
Prioritat per a les vies ciclistes i la calçada
La nova regulació defineix els espais per on poden circular els patinets elèctrics, prioritzant les vies ciclistes i la calçada. Així mateix, recorda que aquests vehicles no poden circular per voreres, places ni espais reservats exclusivament als vianants.
Des de l'Ajuntament assenyalen que l'ordenança ha estat elaborada per una comissió d'estudi específica i que ha de contribuir a millorar la convivència entre vianants, ciclistes, conductors de patinets i la resta d'usuaris de la via pública, afavorint una mobilitat més segura, sostenible i respectuosa amb l'espai públic.