Castellbell i el Vilar regula l'ús dels patinets elèctrics amb una nova ordenança

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha aprovat definitivament una ordenança per regular l'ús dels patinets elèctrics al municipi, amb l'objectiu de millorar la convivència i garantir la seguretat viària davant l'augment d'aquests vehicles.
Normes clares per a una mobilitat segura
La nova regulació estableix en 14 anys l'edat mínima per conduir patinets elèctrics i obliga a l'ús del casc en tots els casos. A més, els usuaris hauran de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil.
Pel que fa a la circulació, els patinets només podran circular per la calçada, amb una velocitat màxima de 30 km/h, i sempre respectant la prioritat dels vianants. També es prohibeix utilitzar el mòbil o qualsevol altre dispositiu electrònic durant la conducció, així com circular sense enllumenat en situacions de baixa visibilitat.
Sancions i limitacions d'ús
L'ordenança també fixa diverses prohibicions, com el transport de més d'una persona en un mateix vehicle. Les infraccions podran ser sancionades amb multes que poden arribar fins als 200 euros, en funció de la gravetat.
Amb aquesta mesura, Castellbell i el Vilar vol adaptar-se a les noves formes de mobilitat urbana i establir un marc clar que garanteixi la seguretat de tots els usuaris de l'espai públic.