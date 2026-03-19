Castellbell i el Vilar millorarà la cruïlla de les carreteres de Marganell i de Sant Cristòfol

Actuació per resoldre mancances de seguretat
Castellbell i el Vilar durà a terme una intervenció a la cruïlla de les carreteres de Marganell (BV-1123) i de Sant Cristòfol (BV-1122) amb l'objectiu de millorar la seguretat i la visibilitat en aquest punt de la xarxa viària. La Diputació de Barcelona, titular de les dues vies, assumirà el cost íntegre dels treballs, amb un pressupost de licitació de 148.632 euros.
Les obres començaran el 8 d'abril i tindran una durada de diverses setmanes. El projecte preveu una transformació de la intersecció amb un eixamplament que permetrà realitzar maniobres de gir, tant directes com a l'esquerra, amb més garanties de seguretat, especialment per als vehicles pesants que circulen habitualment per la zona.
Intervenció en més de 260 metres de vial
L'actuació s'estendrà al llarg de 260 metres de carretera i inclourà la construcció de noves cunetes revestides i una canalització d'aigües sota la intersecció en direcció a la riera de Marganell. També es preveu la pavimentació i urbanització de tot l'àmbit afectat.
A més, es reforçarà la senyalització per tal d'advertir amb antelació suficient de la presència de la cruïlla i millorar així la seguretat dels conductors que hi circulen.