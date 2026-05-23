Manresa rep el segell Ciutat que Cuida pel seu compromís amb el benestar social

Manresa ha estat distingida amb el segell de qualitat Ciudad que Cuida, atorgat per la Fundación Mémora i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), en reconeixement al compromís municipal amb les polítiques públiques centrades en el benestar, la salut i l'atenció als col·lectius vulnerables. El reconeixement situa la capital del Bages entre les ciutats de l'Estat amb un alt grau d'implantació del model de ciutat cuidadora.
Un model de ciutat centrat en les persones
El distintiu forma part del projecte Ciudades que cuidan, impulsat per Fundación Mémora amb l'objectiu de promoure municipis més empàtics, inclusius i compromesos amb la cura de les persones, especialment aquelles en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social.
L'avaluació es basa en una metodologia amb 78 indicadors que analitzen diferents àmbits de les polítiques municipals. Entre les categories valorades hi ha l'habitatge, els serveis de proximitat, la mobilitat, la salut, la participació ciutadana, la igualtat d'oportunitats, la comunicació, el medi ambient i l'acompanyament al final de la vida.
En aquest darrer àmbit, es tenen en compte aspectes com la cobertura de les cures pal·liatives, el percentatge de persones amb document de voluntats anticipades o les situacions de soledat no desitjada. Pel que fa a l'habitatge, s'analitzen qüestions com l'accessibilitat dels edificis, el cost de compra i lloguer o el percentatge de renda destinat a l'habitatge.
Reconeixement al sistema de cures de la ciutat
Juntament amb Manresa, també han rebut aquest reconeixement municipis com Santander, Las Palmas de Gran Canaria, Logronyo, Jerez de la Frontera i Santurtzi.
La segona tinenta d'alcalde i regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, ha afirmat que el reconeixement "reafirma" l'objectiu del govern municipal de "posar sempre les persones al centre". Homs ha destacat que els indicadors permeten detectar tant els punts forts com aquells aspectes que cal continuar millorant.
La regidora també ha posat en valor "l'immens ecosistema de cures" existent a Manresa, amb la implicació conjunta d'institucions, entitats socials i universitats.
Per la seva banda, el director general de Fundación Mémora, José Joaquín Pérez, ha remarcat el compromís de municipis com Manresa per incorporar la cura com a eix de l'acció pública i avançar cap a models urbans "més respectuosos i inclusius".
Jornada de tancament del projecte
El proper 27 de maig se celebrarà la jornada Ciudades que cuidan 2026: sello de calidad, que reunirà les ciutats participants en el projecte. La trobada servirà per tancar el procés d'avaluació i fer el lliurament oficial del segell als municipis reconeguts.