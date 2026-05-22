Manresa destinarà 2,5 milions d'euros a la millora de l'espai públic

L'Ajuntament de Manresa invertirà aquest any 2,5 milions d'euros en la millora i el manteniment de l'espai públic, una xifra rècord que supera en un milió d'euros la de l'any passat i que representa la inversió més alta feta mai en aquest àmbit. Del total, 2 milions es destinaran a actuacions en voreres i calçades, parcs infantils i camins rurals, mentre que els 500.000 euros restants serviran per reforçar els treballs de manteniment de la via pública. L'alcalde, Marc Aloy, ha remarcat que el govern municipal ha prioritzat "des del minut 0" el dia a dia de la ciutadania i ha defensat que les actuacions s'han distribuït per tots els barris de la ciutat per donar resposta "als dèficits" detectats conjuntament amb les associacions de veïns.
Més enllà dels grans projectes de transformació urbana, com la remodelació del carrer Guimerà o la rehabilitació de la Fàbrica Nova, Aloy ha reivindicat la importància de mantenir "una ciutat endreçada" i de cuidar els espais quotidians que utilitzen els veïns. Segons ha destacat, aquesta "aposta" es tradueix enguany en el pressupost més elevat destinat mai a la millora de l'espai públic.
L'alcalde també ha recordat que el Pla de Millores es va impulsar ara fa una dècada, després d'anys amb poca inversió en manteniment urbà. En aquell moment, una auditoria municipal va concloure que calia invertir prop de 14 milions d'euros per "posar al dia" l'estat de la ciutat. "Es va fer una aposta clara pel manteniment i, des d'aleshores, cap govern no ha renunciat a aquesta línia de treball", ha afirmat Aloy, que ha garantit que els pressupostos municipals del pròxim any continuaran reforçant la inversió en l'espai públic.
Pel que fa a les actuacions previstes per aquest 2026, el consistori destinarà un milió d'euros a la millora de voreres, espais de vianants i guals en 25 punts de la ciutat, el doble que l'any passat. També es pavimentaran 11 trams de calçada amb una inversió de 600.000 euros. Les obres es concentraran principalment durant els mesos d'estiu per minimitzar les afectacions a la mobilitat.
El pla també inclou una partida de 240.000 euros per renovar i millorar parcs infantils, el doble que l'any anterior. A més, per tercer any consecutiu, l'Ajuntament mantindrà un contracte extern de mig milió d'euros per reforçar la feina de la brigada municipal i agilitzar la resposta davant incidències i treballs de manteniment a la via pública.