Manresa reunirà professionals d'arreu del país en una jornada sobre primera infància

Manresa es convertirà aquest divendres 22 de maig en punt de trobada de professionals vinculats a la primera infància i als Espais Familiars d'arreu de Catalunya. La jornada, organitzada per l'Associació de Professionals d'Espais Familiars a Catalunya (APEFAC) i coorganitzada amb l'Espai Francesc d'Assís de la Fundació la Caixa, tindrà lloc de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia al monestir de Santa Clara.
La trobada reunirà professionals dels Espais Familiars tant d'entitats públiques com privades de diferents municipis catalans amb l'objectiu de compartir experiències, metodologies i eines de treball. La jornada també vol reforçar el suport mutu entre els equips que treballen en l'acompanyament a infants i famílies durant les primeres etapes de vida.
La importància dels primers anys de vida
Els organitzadors volen posar en valor el paper dels Espais Familiars com a recursos psicosocioeducatius clau per al desenvolupament dels infants i el suport a les famílies. Aquests serveis se centren especialment en l'acompanyament durant els primers 1.000 dies de vida, una etapa considerada determinant en el desenvolupament emocional, cognitiu i social de les persones.
"És aquí on tot comença", remarquen des de l'organització, que defensa aquests espais com una eina de prevenció, socialització, educació i construcció de vincles saludables.
Els Espais Familiars ofereixen entorns segurs i professionalitzats on infants i adults poden compartir experiències, crear xarxa comunitària i rebre acompanyament respectuós en els processos de criança i educació.
Un projecte consolidat a Manresa
L'Espai Francesc d'Assís de Manresa impulsa des de fa vuit anys un Espai Familiar en el marc del programa CaixaProinfància. Segons expliquen els responsables del projecte, la iniciativa ha esdevingut un referent al territori gràcies a una mirada integral, preventiva i comunitària de l'acompanyament educatiu i familiar.
El projecte ha permès generar espais de confiança i suport mutu entre famílies, infants i professionals, amb una metodologia basada en l'escolta, el vincle i l'acompanyament respectuós.
A més, l'experiència ha servit per evidenciar la necessitat de reforçar aquest tipus de serveis com a eina fonamental per prevenir desigualtats socials i afavorir el desenvolupament saludable dels infants.
Reivindicar els Espais Familiars
La jornada també posarà l'accent en la necessitat de reforçar la presència dels Espais Familiars dins les polítiques públiques i educatives actuals. En aquest sentit, es reivindicarà la col·laboració públic-privada en l'àmbit educatiu i social com una fórmula per unir esforços entre administracions, professionals i entitats del territori.
Els organitzadors assenyalen que aquests espais contribueixen a prevenir situacions d'aïllament social, reforcen les competències parentals i afavoreixen la creació de comunitats més cohesionades.
En un context marcat per la dificultat de conciliació, la soledat i el ritme accelerat del dia a dia, consideren que els Espais Familiars representen "una resposta innovadora i necessària".
Espai de reflexió i innovació pedagògica
La trobada es planteja també com un espai d'innovació pedagògica i reflexió col·lectiva sobre els reptes actuals de la criança i l'acompanyament familiar.
Amb aquesta iniciativa, Manresa es posiciona com a ciutat referent en l'àmbit de la primera infància i acull una jornada que reunirà professionals de diversos territoris de Catalunya amb una aposta compartida per una educació "més humana, preventiva i centrada en les persones" des dels primers anys de vida.