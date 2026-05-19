Uns 270 alumnes de Súria participen en una neteja de l'entorn del Cardener

Prop de 270 alumnes de les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac de Súria van participar divendres passat en una acció de neteja de l'entorn del riu Cardener dins la campanya europea Let's Clean Up Europe. La iniciativa, emmarcada també en el programa Escoles Verdes, continuarà aquest divendres 22 de maig amb una nova jornada oberta al conjunt de la població.
Neteja de l'entorn del riu Cardener
L'activitat es va portar a terme el passat 15 de maig amb la participació d'alumnat dels tres centres educatius del municipi. Durant la jornada, els participants van recollir diferents tipus de residus abandonats a l'entorn natural, entre els quals envasos, cartrons, fustes, vidres, restes de pneumàtics i altres deixalles.
En total, es van omplir nou sacs de residus en una acció que tenia com a objectiu conscienciar sobre la preservació del medi ambient i la necessitat de mantenir nets els espais naturals.
Trobada conjunta a la plaça de Sant Joan
Després de la recollida, els alumnes van participar en una trobada conjunta a la plaça de Sant Joan, on es van fer diferents jocs i un parlament de cloenda. Durant l'acte es va agrair la implicació de l'alumnat i es va expressar el desig que en el futur no sigui necessari organitzar activitats de neteja per la manca de residus a l'entorn.
La jornada va comptar amb la presència de la regidora de Joventut, Medi Ambient i Igualtat de l'Ajuntament de Súria, Montserrat Albacete.
Nova jornada oberta a la ciutadania
La participació de Súria a la campanya Let's Clean Up Europe continuarà aquest divendres 22 de maig amb una nova jornada de neteja oberta a tota la ciutadania. L'activitat començarà a les 9 del matí amb una trobada al Rieral del Tordell, al costat del Parc Municipal Macary i Viader. L'organització recomana portar roba i calçat còmodes, aigua i alguna cosa per menjar.
La iniciativa està impulsada per l'Ajuntament de Súria, ICL i la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, amb la col·laboració de diverses entitats i centres educatius del municipi.