Súria celebra una nova edició del Mercat de Cooperatives Escolars

La plaça de Sant Joan de Súria va acollir dissabte la vuitena edició del Mercat de Cooperatives Escolars, una iniciativa educativa que fomenta la cultura emprenedora entre l'alumnat. Hi van participar les escoles Francesc Macià i Fedac amb dues cooperatives creades pels mateixos estudiants.
Les cooperatives participants en aquesta edició han estat Super Coop FM, de l'Escola Francesc Macià, i The Kings of Art, de l'Escola Fedac. Les parades es van instal·lar a la plaça coincidint amb la celebració del mercat setmanal, fet que va afavorir l'afluència de visitants.
Una iniciativa per fomentar l'emprenedoria
El Mercat de Cooperatives Escolars forma part del programa Cultura Emprenedora a l'Escola (CuEmE), impulsat per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Súria i el Consell Comarcal del Bages.
La iniciativa culmina el treball desenvolupat durant el curs als centres educatius per apropar l'alumnat al món cooperatiu i a la gestió de projectes emprenedors, amb el suport dels equips docents.
Més de 11.000 alumnes participants arreu
En l'actual curs, prop de 300 centres escolars han participat en el programa CuEmE, que enguany arriba a la seva quinzena edició amb més d'11.000 alumnes implicats i la col·laboració d'una seixantena d'ens locals.