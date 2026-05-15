Les cooperatives escolars omplen el mercat de Puigmercadal amb productes fets pels alumnes

El mercat de Puigmercadal de Manresa ha acollit aquest dijous la jornada de venda de productes elaborats per les cooperatives escolars participants al programa Cultura Emprenedora a l'Escola (CuEmE), una iniciativa que fomenta l'emprenedoria cooperativa entre l'alumnat de cicle superior de primària.
L'activitat ha reunit alumnes de 5è i 6è de primària de set escoles de la ciutat: l'Espill, Séquia, Institut Escola Manresa, Bages, La Salle, Pare Algué i Puigberenguer, que han instal·lat les seves parades al mercat per vendre els productes artesanals elaborats al llarg del curs.
La iniciativa ha tingut una bona resposta tant de familiars com de la clientela habitual del mercat. Durant la jornada també hi han assistit l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor d'Educació, Pol Huguet, i el regidor d'Ocupació, Emprenedoria i Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto.
Tretze cooperatives escolars
Aquest curs, el programa CuEmE ha arribat a la seva tretzena edició amb la participació de més de 300 alumnes, que han constituït un total de tretze cooperatives escolars.
Les cooperatives participants han estat FAM de Benestar, de l'escola l'Espill; Les gotes blaves i La màgia de la cooperativa, de la Séquia; Copesol, Amazing Dreams i Escola Artístic, de l'Institut Escola Manresa; Cooperland, Coopuni i Bacoopges, de l'escola Bages; 5è Coop, de La Salle; Super Class pro, de l'escola Pare Algué, i Margarida i Vancoop, de Puigberenguer.
El projecte està impulsat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa i té per objectiu fomentar valors, coneixements i habilitats relacionades amb l'emprenedoria cooperativa.
Cooperatives creades pels mateixos alumnes
Durant el curs escolar, els alumnes creen i gestionen la seva pròpia cooperativa amb el suport de la comunitat educativa i altres agents socials de la ciutat.
El passat mes de març, els participants van visitar l'Ajuntament de Manresa per obtenir el NIF i constituir-se oficialment com a cooperatives. A partir d'aquí, van començar a elaborar els productes que s'han posat a la venda aquest dijous.
Una part dels beneficis obtinguts, prop del 10%, es destina a una entitat sense ànim de lucre o ONG, mentre que la resta serveix per finançar activitats conjuntes de l'aula.
Gimcana sobre el valor de la pagesia
Coincidint amb la jornada de venda, els alumnes també han participat a la gimcana Gràcies pagesia, impulsada per Supercoop.
L'activitat proposa jocs i dinàmiques per reflexionar sobre la importància de la pagesia i l'economia local, i també dona a conèixer materials educatius elaborats pel supermercat cooperatiu.
Col·laboració amb els paradistes
La jornada ha comptat també amb la implicació dels paradistes del mercat de Puigmercadal i de Supercoop. A través d'una acció conjunta, les persones que compraven un producte de les cooperatives escolars i un altre als establiments participants rebien un obsequi.
El projecte CuEmE es va posar en marxa a Manresa el curs 2012-2013 amb la participació inicial de l'escola l'Espill i, des de llavors, ha anat ampliant progressivament el nombre d'escoles i alumnes implicats.