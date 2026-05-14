Recer impulsa un nou servei per orientar les famílies després d'una defunció

La cooperativa Recer presentarà aquest mes de maig un nou servei d'acompanyament destinat a orientar les famílies associades en els tràmits administratius i jurídics que apareixen després d'una defunció. La iniciativa s'emmarca dins el model d'acompanyament integral al final de vida que impulsa l'entitat i vol oferir suport en moments especialment delicats des del punt de vista emocional i familiar.
La presentació es farà el dimarts 19 de maig a les 7 de la tarda a la Sala d'Actes del Casino de Manresa amb la taula rodona Orientar, decidir i acompanyar. El nou servei jurídic de Recer. L'acte serà obert a tota la ciutadania i comptarà amb la participació de Recer, Lexia Advocats i Consultoria Sensus de Manresa.
Un servei per facilitar els tràmits i reduir l'angoixa
Segons expliquen des de la cooperativa, el nou servei neix arran de les necessitats detectades durant els primers anys de funcionament del projecte. Recer considera que moltes famílies es troben desorientades davant dels processos administratius i legals vinculats a la mort d'una persona propera, especialment en situacions de dol recent.
L'objectiu és oferir una orientació clara i accessible sobre qüestions jurídiques que sovint generen angoixa, desconeixement o dificultats dins l'entorn familiar. La cooperativa defensa la necessitat d'acompanyar les persones no només des del vessant emocional i comunitari, sinó també facilitant eines pràctiques per afrontar aquests processos.
Un cicle de xerrades per abordar el final de vida
La taula rodona servirà també per presentar un nou cicle de xerrades divulgatives que Recer impulsarà conjuntament amb els despatxos jurídics col·laboradors durant els pròxims mesos. Aquestes sessions abordaran diferents qüestions relacionades amb l'acompanyament al final de vida, la planificació de decisions importants i el suport a les famílies.
Des de Recer assenyalen que la iniciativa també vol contribuir a obrir un debat social sobre la necessitat de parlar amb més naturalitat de temes vinculats a la mort, el dol i l'acompanyament comunitari.
La cooperativa assegura que el nou servei mantindrà els valors de proximitat, accessibilitat i suport comunitari que defineixen el projecte des dels seus inicis.