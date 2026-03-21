La cooperativa Recer consolida el projecte amb una assemblea amb més de cent socis

La cooperativa Recer ha celebrat a Manresa la seva segona assemblea general ordinària amb la participació d'un centenar llarg de socis. La trobada ha servit per fer balanç dels dos primers anys de trajectòria i definir les línies de futur d'un projecte basat en la solidaritat i la participació.
Balanç de dos anys de creixement i consolidació
La sala d'actes del Montepio de Conductors de Manresa ha acollit la segona assemblea general ordinària de la cooperativa Recer, una trobada que ha reunit un centenar llarg de socis. Durant la sessió s'han presentat els resultats de l'últim exercici i s'ha fet balanç dels dos primers anys de funcionament del projecte.
En aquest període, la cooperativa ha registrat un creixement de mig miler de noves incorporacions i ha acompanyat 274 famílies, mantenint un equilibri entre expansió i activitat ordinària. Els indicadors econòmics exposats apunten a una situació financera sòlida, amb capacitat per afrontar obligacions i reforçar reserves, en un model basat en la transparència, la participació i l'arrelament comunitari.
De la posada en marxa a una nova etapa de desenvolupament
Després d'un 2024 marcat pel desplegament operatiu, amb la creació de l'estructura i els acords amb funeràries i entitats financeres, el 2025 ha servit per consolidar el projecte i ampliar-ne la presència territorial. Recer ha reforçat aliances dins l'economia social i solidària i ha consolidat el servei d'intermediació funerària, mantenint el compromís amb un model no mercantilitzat del final de la vida.
Nous serveis i accions de sensibilització
De cara al 2026, la cooperativa preveu impulsar serveis jurídics per gestionar tràmits posteriors a la defunció i oferir assessorament legal a les famílies, en col·laboració amb bufets especialitzats. Aquesta nova línia es completarà amb un cicle de xerrades obertes a la ciutadania sobre qüestions com testaments, herències o voluntats anticipades.