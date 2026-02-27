Manresa lliura el NIF a 13 cooperatives escolars del CuEmE amb xifra rècord

L'Ajuntament de Manresa ha acollit aquest divendres al matí l'acte de lliurament del NIF a les 13 cooperatives escolars del projecte CuEmE, que enguany compta amb prop de 300 alumnes de 5è i 6è, consolidant una edició rècord plena de creativitat i esperit emprenedor.
Recepció institucional i lliurament oficial
L'Ajuntament de Manresa ha acollit aquest divendres els actes de recepció i lliurament del NIF a les cooperatives escolars que participen aquest curs en el projecte CuEmE (Cultura Emprenedora a l'Escola). Enguany, la iniciativa compta amb la participació de vora tres-cents alumnes de 5è i 6è de primària, una xifra rècord que s'ha assolit gràcies a la incorporació de l'Escola Pare Algué, que s'afegeix als centres que ja hi havien pres part en edicions anteriors: Escola La Sèquia, Escola Bages, Institut Escola Manresa, Escola La Salle, Escola l'Espill i Escola Puigberenguer.
L'alumnat ha estat rebut per l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, juntament amb el regidor d'Ocupació i Emprenedoria, Lluís Vidal Sixto, i el regidor d'Educació, Pol Huguet. Durant l'acte, les autoritats s'han acostat a cadascuna de les cooperatives per conèixer de primera mà els noms escollits, els productes que preparen i les causes socials a les quals destinaran part dels beneficis. La trobada ha servit per posar en relleu les idees dels alumnes i el seu compromís amb els valors del cooperativisme i l'emprenedoria.
En aquesta edició s'han constituït un total de 13 cooperatives. El lliurament del NIF representa el pas administratiu necessari perquè quedin legalment constituïdes com a cooperatives. Un cop completat aquest tràmit, els grups ja poden elaborar els productes que vendran al mercat durant el mes de maig.
Noms propis i creativitat a les aules
Els alumnes han batejat les seves cooperatives amb noms que reflecteixen el caràcter i les inquietuds de cada grup. A l'Institut Escola Manresa s'han creat Copesol (5è A), Amazing Dreams (5è B) i Escola Artístic (5è C). A l'Escola Bages han nascut Cooperland (6è A), Coopuni (6è B) i Bacoopges (6è C). A La Salle Manresa, el 5è A ha impulsat 5è Coop. A l'Escola l'Espill, el grup de 5è ha creat FAM de Benestar. A l'Escola La Sèquia han sorgit Les gotes blaves (5è A) i La màgia de la cooperativa (5è B). Pel que fa a l'Escola Puigberenguer, els grups de 5è han constituït Margarida (A) i Vancoop (B). Finalment, l'Escola Pare Algué s'ha estrenat al projecte amb la cooperativa Super Class pro (5è).
Tretze anys d'experiència educativa
El projecte CuEmE es va posar en marxa a Manresa el curs 2012-2013 amb una sola escola i, tretze anys després, s'ha consolidat com una experiència que va més enllà de l'aprenentatge teòric. El programa converteix els infants de 5è i 6è en emprenedors que impulsen els seus projectes des de zero: escullen el nom, elaboren els estatuts, decideixen l'organització interna i defineixen els productes o serveis que oferiran.
La iniciativa està impulsada per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa i compta amb el suport de les famílies, tutors i tutores, així com de l'Àrea d'Economia Social i Solidària i d'Educació del consistori. El programa no només apropa els infants al món de l'emprenedoria, sinó que fomenta valors com la cooperació, la presa de decisions col·lectiva i la responsabilitat social.
Una part dels beneficis obtinguts per les cooperatives es destina a entitats socials, mentre que la resta es reinverteix en activitats per als mateixos alumnes. Després de tretze anys de recorregut, el CuEmE s'ha consolidat com una experiència d'aprenentatge vivencial que reforça principis com la democràcia interna, la participació activa, la igualtat d'oportunitats i la sostenibilitat, promovent una manera de treballar basada en el compromís social i la solidaritat.