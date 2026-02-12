Més de 350 escolars visiten una exposició per aprendre a cuidar-se les dents a Manresa

Més de 350 alumnes d'onze centres d'educació primària de Manresa han visitat l'exposició Cuida't les dents, que s'ha pogut veure al Casal de les Escodines entre el 29 de gener i el 10 de febrer. La iniciativa té com a objectiu informar i conscienciar els infants sobre la importància de la salut bucodental des de les primeres etapes educatives.
Una proposta educativa per prevenir la càries
L'exposició és una intervenció educativa centrada especialment en explicar què és la càries, com es produeix, quines són les seves causes i quines mesures es poden adoptar per prevenir-la. La proposta combina contingut teòric amb activitats participatives per facilitar la comprensió dels conceptes i fomentar hàbits saludables.
La mostra està formada per diversos plafons informatius i materials didàctics com un joc de vint peces imantades, un joc de cartes de grans dimensions i maquetes d'una boca, d'una dent i d'un raspall de dents. Aquest suport permet dinamitzar les visites amb explicacions adaptades a l'edat dels infants i amb la seva participació activa, convertint l'aprenentatge en una experiència amena i entretinguda.
En acabar la visita, cada alumne rep material complementari per continuar treballant el contingut a l'aula, així com un raspall i un tub de pasta de dents per reforçar els hàbits d'higiene dental a casa.
L'exposició està cedida per la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament de Manresa. Durant els dies que ha estat instal·lada al Casal de les Escodines, l'han visitat alumnes de primer de primària de l'Escola Bages, l'Escola Serra i Húnter, FEDAC Manresa, l'Escola La Renaixença, el Col·legi Mare de Déu del Pilar, l'Escola Oms i de Prat, l'Escola Puigberenguer, l'Escola Flama i l'Escola La Font.