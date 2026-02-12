L'episodi de ventades deixa una vintena d'avisos a Manresa i incidències menors a la Catalunya Central

L'episodi de ventades que afecta Catalunya aquest dijous ha provocat diverses actuacions dels cossos d'emergència a la Catalunya Central, tot i que sense incidències greus. A Manresa, la Policia Local ha rebut una vintena llarga d'avisos per afectacions causades pel vent, principalment per caigudes d'arbres i elements inestables en edificis.
Incidències contingudes a la Catalunya Central
La delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, ha explicat que el temporal ha activat la intervenció coordinada de Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, Agents Rurals i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Segons ha indicat, les mesures preventives es van adoptar a escala de país davant la dificultat de preveure on es produirien les ratxes més fortes.
L'afectació ha estat limitada, amb la caiguda d'arbres i pals de cablejat que han ocasionat talls puntuals d'electricitat i telefonia. També s'han registrat dues incidències viàries al Moianès -un accident a Collsuspina i talls intermitents a la C-59 per la caiguda d'un arbre-, mentre que el SEM ha funcionat amb normalitat aplicant plans de contingència en casos de manca de llum.
En l'àmbit sanitari i social, només s'han detectat incidències puntuals com la manca de metge en dos CAP o afectacions menors en residències, ja resoltes. Manresa i Vic han estat les ciutats amb més incidències, i per comarques, l'Anoia, Osona i el Bages han concentrat el gruix d'actuacions. A Sant Joan de Vilatorrada, la caiguda d'un arbre de grans dimensions al pati de l'escola Collbaix no ha causat danys personals, ja que els centres educatius romanien tancats.
Més de vint avisos a Manresa
A la capital del Bages, el vent ha motivat 22 trucades a la Policia Local entre les 7 del matí i les 2 del migdia. Les incidències han inclòs la caiguda d'un arbre sobre dos vehicles al barri del Xup, branques i arbres inestables en diversos punts de la ciutat, així com elements de façanes, teulades o persianes amb risc de desprendre's.
També s'han registrat contenidors bolcats, pancartes i plàstics volant o desperfectes en arrebossats, situacions que han requerit la intervenció de Bombers, serveis municipals i Parcs i Jardins per assegurar els espais. Com a mesura preventiva, s'ha tallat el trànsit al carrer Sant Joan d'en Coll, a tocar del carrer Gaudí, per la situació d'un arbre de grans dimensions.
L'episodi ja havia provocat una actuació la tarda de dimecres a la façana de l'edifici municipal de la Florinda per una peça despresa pel vent. Tot i la intensitat de les ratxes, el balanç general es considera contingut i sense danys personals destacables.