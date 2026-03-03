La Policia Local intensifica els controls de velocitat a Sant Fruitós de Bages

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages ha desplegat aquesta setmana un dispositiu específic de control de velocitat en diversos punts del municipi amb l'objectiu de reduir el risc d'accidents i reforçar la seguretat de tots els usuaris de la via pública.
Aquesta actuació s'emmarca dins les accions coordinades amb el Servei Català de Trànsit (SCT) per combatre un dels principals factors de risc en la sinistralitat viària: la velocitat excessiva o inadequada.
Controls amb radar en diferents trams
Durant tota la setmana, els agents estan establint controls amb radar en diversos trams del municipi. L'objectiu és vetllar pel compliment dels límits establerts i conscienciar els conductors sobre la importància d'adaptar la velocitat a les condicions de la via.
Des de la Policia Local es recorda que el límit general de velocitat en vies urbanes és de 30 km/h, excepte en aquells trams degudament senyalitzats amb un límit diferent.
La velocitat, factor clau en la gravetat dels accidents
La velocitat és un factor determinant en la gravetat dels accidents. Circular per sobre del límit establert o a una velocitat no adequada redueix de manera significativa la capacitat de reacció davant d'un imprevist i incrementa el risc de col·lisió.
En entorns urbans, aquest perill afecta especialment els col·lectius més vulnerables, com vianants, persones grans, infants o ciclistes. Segons recorden les autoritats, un atropellament a 30 km/h té conseqüències molt diferents que a 50 km/h, on el risc de lesions greus o mortals es multiplica de manera exponencial.
Sancions i possibles responsabilitats penals
Les infraccions per excés de velocitat poden comportar sancions econòmiques importants i la pèrdua de punts del permís de conduir. En els casos més greus, aquestes conductes poden constituir un delicte contra la seguretat viària.