Manresa lliura la Medalla al Mèrit Cultural a l'historiador Francesc Comas

El saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa s'ha omplert aquest dimarts al vespre de gom a gom per retre homenatge a l'historiador manresà Francesc Comas Closas, que ha rebut la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural. L'acte ha reconegut la seva llarga i incansable trajectòria en la recuperació i difusió de la història i del patrimoni de Manresa i del Bages, així com el seu lideratge al capdavant del Centre d'Estudis del Bages i la seva implicació en nombroses entitats culturals.
Visiblement emocionat, Comas ha rebut la distinció de mans de l'alcalde, Marc Aloy, enmig d'una llarga ovació que ha evidenciat l'estima i l'agraïment de la ciutat per una trajectòria de dècades al servei de la cultura.
Un acte multitudinari i ple d'emoció
L'acte ha reunit familiars, amics i una àmplia representació del món polític, cultural i associatiu de la ciutat. Moltes persones han seguit la cerimònia des del mateix saló de sessions i des de la sala de columnes, mentre que també s'ha pogut veure en directe a través del web municipal.
L'alcalde ha obert l'acte amb unes paraules de benvinguda en què ha destacat la importància de reconèixer públicament aquelles persones que han contribuït de manera decisiva a fer créixer la ciutat des del compromís cívic i cultural.
Tot seguit, Raquel Valdenebro Manrique, vicepresidenta del Centre d'Estudis del Bages, ha intervingut en nom d'una trentena d'entitats i persones impulsores de la concessió del guardó. Ha expressat l'"admiració per la seva incansable tasca a favor de la recuperació i difusió de la història i el patrimoni" i ha definit Comas com "la cola que ens uneix i la pila que ens dona energia", destacant el seu bon humor i la constància en la feina ben feta.
La glossa d'un "mestre amb majúscules"
Un dels moments centrals de la vetllada ha estat la glossa pronunciada per la historiadora Rosa Serra Rotés. En una intervenció exhaustiva i emotiva, ha repassat la "riquíssima activitat cultural" de Comas com a docent, especialista en didàctica i divulgador, i n'ha subratllat la dimensió humana.
Serra l'ha qualificat de "mestre amb majúscules" i de "bona persona" que "estima la seva ciutat", i ha posat en valor la seva capacitat per fer entenedora la història, apropant-la a tota mena de públics, des d'alumnes de primària fins a participants de la Universitat per a la Gent Gran. La historiadora ha clos la seva intervenció amb un agraïment sincer "per tanta feina i també per la que faràs d'aquí en endavant".
A continuació, la regidora de Cultura, Tània Infante, ha llegit l'acord oficial de concessió de la Medalla, que l'alcalde ha lliurat formalment a l'homenatjat.
"Un gràcies col·lectiu i en majúscules"
En el seu discurs de cloenda, Marc Aloy ha justificat la necessitat d'actes com aquest per expressar un "gràcies col·lectiu i en majúscules" en un context sovint marcat per l'individualisme. Ha definit Comas com el "divulgador de capçalera" de la ciutat i com una "autèntica enciclopèdia de la història oficial i de les històries particulars de Manresa".
L'alcalde ha destacat la seva immensa capacitat de treball, recordant la xifra de 58 llibres publicats i un miler d'articles, així com la seva tasca com a "activista dels itineraris urbans", que ha permès a milers de persones descobrir la ciutat d'una manera didàctica i planera.
Durant la seva intervenció, Aloy també ha tingut paraules d'agraïment per a la família de l'homenatjat, especialment per a la seva dona Teresa i els seus fills, subratllant el vincle entre la seva trajectòria personal i el compromís amb l'activisme ciutadà.
"El Francesc és una peça clau en la cultura de la nostra ciutat", ha afirmat l'alcalde, que ha remarcat que, per damunt de tot, és "una bona persona, que ens fa millors als altres i fa que aquesta ciutat sigui més culta i més humana". Ha conclòs assegurant que lliurar aquesta medalla serà "de les coses més boniques i emocionants" que recordarà de la seva etapa a l'alcaldia.
L'acte s'ha tancat amb una actuació musical de la coral USènior de la FUB, dirigida per Rosa Maria Ortega.
Un cronista incansable de la ciutat
Nascut a Manresa l'any 1952, Francesc Comas Closas és llicenciat en Geografia i Història i ha desenvolupat la seva carrera professional com a professor de Primària i Secundària. Actualment continua vinculat a la docència a través de la Universitat per a la Gent Gran.
Al llarg de la seva trajectòria ha combinat la tasca educativa amb una intensa activitat de recerca i divulgació. Ha escrit una cinquantena llarga de llibres i prop de mil articles centrats en la història de Manresa, el Bages i Catalunya, i ha elaborat materials didàctics dedicats al patrimoni local.
Entre les seves obres destaca La meva primera història de Manresa, així com diverses monografies sobre institucions i figures rellevants de la ciutat, com Leonci Soler i March o Joan Vilanova. El seu interès s'ha estès a àmbits diversos, com l'aigua, el treball o l'energia, analitzant com aquests factors han modelat la identitat i l'evolució urbana de Manresa.
Impuls al Centre d'Estudis del Bages
Des del 2016, com a president del Centre d'Estudis del Bages, Comas ha contribuït decisivament a dinamitzar l'entitat, reforçant-ne el paper com a referent en la recerca i difusió històrica a la comarca. Sota el seu lideratge, el centre ha viscut un relleu generacional i ha ampliat les connexions amb altres institucions i col·lectius del territori.
La seva capacitat de treball en xarxa i la voluntat d'obrir el coneixement històric a la ciutadania han estat claus per consolidar projectes, publicacions i activitats divulgatives que han ampliat la consciència patrimonial al Bages.
L'any 2022 ja va rebre el Premi Séquia, un reconeixement a la seva trajectòria com a divulgador i guia cultural, capaç d'enriquir el coneixement dels ciutadans sobre el seu entorn a través de llibres, articles i itineraris comentats.
Una trajectòria marcada pel compromís
La Medalla al Mèrit Cultural atorgada per l'Ajuntament suposa ara el màxim reconeixement institucional de la ciutat a una trajectòria marcada pel compromís, la constància i la voluntat de servei.
Més enllà de les xifres i les publicacions, l'acte d'aquest dimarts ha volgut posar l'accent en la dimensió humana de Francesc Comas: la seva generositat a l'hora de compartir coneixement, la seva capacitat de treballar colze a colze amb entitats i col·lectius, i la seva manera d'entendre la cultura com un bé comú.