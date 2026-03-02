El 18è Torneig Carcassonne de la Llum reuneix 40 participants a Manresa

El 18è Torneig Carcassonne de la Llum va aplegar divendres passat un total de 40 participants a l'Espai Milcentenari, en una de les edicions més concorregudes dels darrers anys. Guillem Purtí es va proclamar guanyador, seguit de Ferran Renalias i David Portero.
Una edició amb gran participació
L'activitat, organitzada pel Club del Joc, va recuperar l'horari nocturn, de 9 a 12, i en divendres. El torneig es va desenvolupar en tres rondes de partides, amb sis taules de quatre participants cadascuna.
Els jugadors van competir utilitzant les expansions Bisbe Galzeran i Aquella llum ben ardent, en un ambient lúdic que consolida aquesta cita dins el programa de la Festa de la Llum.
Guanyadors i premis
Les persones classificades en les tres primeres posicions, premiades amb jocs de taula, van ser Guillem Purtí, en primer lloc; Ferran Renalias, en segon; i David Portero, en tercer. També van obtenir jocs en el sorteig Dorian Tomas i Bibiana Olivé.
Una cita consolidada
El Torneig Carcassonne és una de les activitats que el CAE aporta al programa d'actes de la Festa de la Llum. Amb el pas dels anys, la proposta s'ha consolidat en el calendari lúdic de Manresa i de la Catalunya Central.
Per a l'organització, el CAE compta amb la col·laboració de La Disfressa -que aporta la indumentària del bisbe Galzeran-, la botiga Abacus, Devir, empresa editora del joc, i la Fundació La Xarranca, així com amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya.