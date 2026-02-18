18 de febrer de 2026

Una quarantena de persones participen al Joc de Ciutat de la Llum

L'activitat, organitzada per l'Equip d'Esplais del CAE, reuneix 11 equips al Centre Històric de Manresa

Publicat el 18 de febrer de 2026 a les 11:37

Un total de 41 persones, distribuïdes en onze equips, van participar dissabte passat en la nova edició del Joc de Ciutat de la Llum, celebrada al Centre Històric de Manresa dins la programació de la Festa de la Llum. L'activitat, titulada El gran encàrrec, va comptar també amb la implicació de 26 voluntaris i va convertir carrers i places en escenaris de proves i reptes inspirats en el passat de la ciutat.

Un joc participatiu amb implicació comunitària

La proposta, impulsada per l'Equip d'Esplais del CAE, es va desenvolupar amb la col·laboració de diverses entitats i persones voluntàries procedents d'organitzacions socials i educatives, així com d'alumnat de formació professional i del servei comunitari. Des de l'organització es va posar en relleu el paper clau d'aquest voluntariat per garantir el bon desenvolupament de la jornada i la dinamització del joc.

També es va destacar la participació del comerç local, especialment dels establiments del carrer Nou, que van col·laborar en una de les proves col·locant objectes als aparadors perquè els participants els identifiquessin durant el recorregut.

Un viatge al 1908 a través de proves i enigmes

La 14a edició del Joc de Ciutat va tenir com a fil conductor un concurs de mosaics ambientat l'any 1908, en plena etapa d'esplendor industrial i artística. Les persones participants havien de superar diferents reptes repartits pel centre històric per aconseguir la victòria.

L'activitat va començar i finalitzar a la plaça de Sant Ignasi Malalt i va recórrer diversos punts emblemàtics del nucli antic, combinant elements lúdics amb la descoberta del patrimoni i la història local.

Una iniciativa vinculada a la Festa de la Llum

El Joc de Ciutat està organitzat per l'Equip d'Esplais del CAE, el CAE i La Xarranca, amb el suport municipal i institucional, i s'integra dins el programa d'activitats de la Festa de la Llum. L'objectiu és fomentar la participació juvenil, el treball en equip i el coneixement de la ciutat a través d'una experiència educativa i de lleure.

