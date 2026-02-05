Foto Art Manresa fa 50 anys assumint la Festa de la Llum i convertint Manresa en un gran plató

Coincidint amb el seu 50è aniversari, Foto Art Manresa assumeix l'administració de la Festa de la Llum 2026 i situa la fotografia com a eix central de la celebració. Del 6 de febrer al 15 de març, Manresa es convertirà en un gran escenari visual amb exposicions, activitats participatives i accions repartides per tota la ciutat, sense deixar de banda els actes tradicionals que connecten passat i present de la festa més emblemàtica del calendari manresà.
La regidora de Cultura, Tània Infante, el representant de l'Associació de la Misteriosa Llum, Josep Guardiola, i Nasi Trapé i Ramon Mombó, de Foto Art Manresa, han presentat aquest dijous al matí el programa i les novetats de la Festa de la Llum 2026.
Cinquanta anys de mirada al servei de la ciutat
La Festa de la Llum 2026 tindrà un accent especial i inequívoc: el de la fotografia. Foto Art Manresa, que enguany celebra mig segle de trajectòria, assumeix la gestió de la festa en un moment clau tant per a l'entitat com per a la ciutat. El resultat és una edició que posa la mirada al centre, no només com a llenguatge artístic, sinó també com a eina de memòria col·lectiva, participació ciutadana i documentació del patrimoni viu.
Sota el lideratge de Foto Art Manresa, la Llum es projecta com una celebració coral en què la ciutat sencera esdevé espai expositiu i escenari compartit. L'objectiu és que la fotografia no sigui només contemplada, sinó també practicada, debatuda i viscuda, connectant creadors, públic i espais urbans en una mateixa experiència.
El Casino, cor neuràlgic de la Llum fotogràfica
El Casino de Manresa serà el centre neuràlgic de la Festa de la Llum 2026 pel que fa a la programació fotogràfica. La Sala Gran acollirà l'exposició central 50 anys de Foto Art Manresa, una mostra commemorativa que repassa l'evolució de l'entitat a través de la mirada dels seus socis i sòcies i del seu paper com a testimoni del pols de la ciutat durant cinc dècades.
Lluny de plantejar un recorregut estrictament tècnic, l'exposició posa l'accent en la mirada com a eina essencial de la fotografia. És en el punt de trobada entre la visió del fotògraf i la de l'espectador on la imatge transcendeix la càmera o el suport i esdevé experiència compartida. Aquesta és la idea que vertebra tota la mostra.
Un recorregut per la història i l'ofici
L'itinerari expositiu s'organitza en diversos àmbits. A les parets d'entrada s'hi expliquen els inicis de Foto Art Manresa, amb imatges de les primeres activitats i un mur que recull els noms dels més de 500 socis que han passat per l'agrupació al llarg de cinquanta anys. Un espai específic ret homenatge als fundadors, figures clau sense les quals no seria possible celebrar aquesta efemèride.
Les parets més llargues de la sala exhibeixen fotografies de socis de diferents èpoques, mostrant l'evolució de les tècniques analògiques cap a les digitals i, sobretot, la diversitat de mirades que han conformat Foto Art Manresa. La mostra també dedica un espai destacat a la tasca divulgativa de l'entitat, recordant les més de 800 exposicions realitzades tant a la seu com en equipaments de la comarca i territoris veïns.
Del laboratori analògic al muntatge digital
L'exposició entra també en la part més pràctica de l'ofici fotogràfic. A la zona del plató s'hi poden veure imatges realitzades amb flaixos d'estudi actuals, al costat d'una instal·lació de flaixos antics que van pertànyer a Modest Francisco i que van ser donats per la seva vídua. Aquesta convivència d'elements posa en relleu la continuïtat de l'aprenentatge i l'adaptació als canvis tecnològics.
Una habitació annexa recrea un laboratori de fotografia analògica amb ampliadores, cubetes i altres estris tradicionals, en contrast amb una secció dedicada als fotomuntatges digitals, que representen els nous laboratoris del present. La mostra s'inaugurarà el 6 de febrer a 2/4 de 8 del vespre i es podrà visitar fins al 24 d'abril, de dimarts a diumenge i festius, de 2/4 de 6 a 2/4 de 9.
Punts de la Llum: la ciutat com a galeria oberta
Més enllà del Casino, Foto Art Manresa desplega el programa Punts de la Llum, amb 22 exposicions simultànies que converteixen Manresa en una gran galeria a cel obert. Les mostres s'ubiquen en equipaments culturals, centres cívics, comerços i espais de vida quotidiana, i presenten fotografies de socis i sòcies de l'entitat.
Aquestes exposicions conviden a redescobrir Manresa des de perspectives diverses i complementàries, apropant la fotografia al dia a dia de la ciutadania i trencant les fronteres entre espais culturals i espais quotidians. La proposta reforça la idea de ciutat viscuda i observada, en què la mirada artística s'integra en el paisatge urbà.
El Museu de Manresa s'hi suma amb una mirada patrimonial
El Museu de Manresa participarà activament en la Festa de la Llum amb l'exposició La fotografia al Museu. Compromís per a una col·lecció, que s'inaugurarà el 19 de febrer a 2/4 de 6 de la tarda a la sala del claustre. La mostra posa el focus en la fotografia com a document patrimonial i en la voluntat del museu de construir una col·lecció que reflecteixi la història i les transformacions del territori.
La programació es completarà amb xerrades especialitzades dins del cicle Parlem d'art del Casino, visites comentades, tallers fotogràfics i activitats divulgatives. Fotògrafs i fotògrafes de reconeguda trajectòria obriran espais de reflexió sobre la mirada, la memòria i el paper social de la imatge.
Les Tirades fotogràfiques, el gran moment participatiu
Un dels moments més esperats de la Festa arribarà el diumenge 22 de febrer amb les Tirades fotogràfiques. Espais emblemàtics del Centre Històric com la Plana de l'Om, la plaça Sant Domènec, el Casino o el Kursaal es convertiran en platons fotogràfics itinerants.
Les tirades comptaran amb la participació d'entitats com l'Associació Cultural i Recreativa Armats de Manresa, la Colla Castellera Tirallongues, els Geganters de Manresa, els Jueus de l'Aixada, els Miquelets de Catalunya i el Centre Cultural Xinès, que enguany celebra el seu Any Nou en les dates de la Llum. Fotògrafs i públic en general podran captar imatges en un ambient pensat per facilitar la creativitat, amb un funcionament ordenat, coordinat i controlat, i amb la possibilitat de participar posteriorment en concursos.
Tradició i continuïtat dels actes emblemàtics
Tot i l'aposta decidida per la fotografia, la Festa de la Llum manté els seus actes més tradicionals i simbòlics. El 13 de febrer tindran lloc al saló de sessions de l'Ajuntament el pregó infantil, a càrrec de l'alumnat de l'escola Ítaca, i el pregó institucional, que enguany pronunciarà Enric Casas i Bardolet, fundador de Foto Art Manresa.
El 15 de febrer se celebrarà la tradicional Baixada de la Llum des de Montserrat, i el dia 20, atletes del Club Atlètic Manresa baixaran l'aigua des del Parc de l'Agulla fins a la plaça Infants. Aquell vespre, la plaça Infants i la plaça Europa acolliran el Pacte de la Concòrdia i l'arribada de la Llum i l'Aigua al Monument de la Llum, amb un espectacle de dansa i teatre a càrrec de l'Associació Jueus de l'Aixada.
Música, espectacles i jornada central
Paral·lelament, a la plaça Sant Domènec tindrà lloc l'Encesa de la Nova Llum, l'encesa d'espelmes que organitza Òmnium Bages-Moianès. El Kursaal s'afegirà a la celebració amb el concert especial Pianant, de Carles Cases i Manel Camp, commemorant els 19 anys de la reinauguració del teatre, així com amb diverses funcions de l'espectacle infantil Jan i Júlia i la Misteriosa Llum.
El dissabte 21 de febrer, dia central de la Festa, concentrarà els actes més solemnes i festius, amb la pujada i baixada del pilar de quatre dels Tirallongues a les escales de l'església del Carme, la Tronada manresana i la ballada de la imatgeria a la plaça Major. El Museu del Barroc de Catalunya, que també celebra aniversari, s'hi sumarà amb una jornada de portes obertes i un espectacle especial al claustre.
Una festa que impulsa tot el calendari cultural
La Festa de la Llum actua, un any més, com a motor de tres esdeveniments destacats del calendari cultural manresà. Els Jardins de Llum, el festival de la llum i l'aigua, se celebraran els dies 14 i 15 de febrer; la Fira de l'Aixada tindrà lloc el 28 de febrer i l'1 de març, i la Transéquia, la marxa popular que recorre el traçat de la Sèquia, clourà el cicle el 15 de març.