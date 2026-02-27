El Bages i el Moianès concentren 84,6 milions en el projecte de pressupostos de la Generalitat

El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 preveu destinar 142,8 milions d'euros a la Catalunya Central, un 25% més que el 2023. El Bages i el Moianès concentren més de la meitat de la inversió territorialitzada, amb actuacions destacades en ferrocarril, cicle de l'aigua, equipaments d'emergències i carreteres.
El Bages lidera la inversió territorialitzada
El Bages serà la comarca que rebrà més recursos dins l'àmbit de la Catalunya Central el 2026, amb una dotació prevista de 78,7 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi afegeixen 80 milions més en obligacions plurianuals compromeses per al període 2027-2029.
Entre les actuacions més destacades hi ha els 10,3 milions d'euros destinats a les línies metropolitanes d'FGC, una de les inversions de més volum al territori. També sobresurten els 9,6 milions per al col·lector de salmorres de la conca del Llobregat, ramal Cardener, i 1,8 milions més per al ramal Llobregat.
El projecte de pressupostos inclou 7,9 milions per a la Delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i 5,5 milions per a la conservació de carreteres. En l'àmbit de les emergències, es preveuen 4,1 milions per al nou edifici tècnic de la Regió d'Emergències a Sant Fruitós de Bages i 1,3 milions per al nou parc de bombers de Manresa.
El Moianès supera els 5,9 milions el 2026
El Moianès rebrà 5,9 milions d'euros el 2026, amb 16,8 milions més compromesos en el període 2027-2029. La partida més important correspon a la conservació de carreteres, amb 2,9 milions d'euros. També destaca l'ampliació i reforma de l'Institut Escola d'una línia a Castellterçol, amb una inversió d'1,8 milions.
En l'àmbit cultural, els comptes inclouen 468.000 euros per a la Casa-Museu Prat de la Riba a Castellterçol.
Carreteres, aigua i ferrocarril, eixos prioritaris
En el conjunt de la Catalunya Central, el 31,4% dels recursos previstos per al 2026 -39,3 milions d'euros- es destinaran a la conservació i condicionament de carreteres.
El cicle de l'aigua rebrà 13,4 milions d'euros, amb el col·lector de salmorres de la conca del Llobregat com una de les actuacions destacades. Les infraestructures ferroviàries comptaran amb 10,3 milions, mentre que les polítiques de salut rebran 9,2 milions per a millores en equipaments hospitalaris i d'atenció primària.
La resta de comarques de la Catalunya Central
Pel que fa a la resta de comarques, Osona rebrà 31,1 milions d'euros el 2026 i 29,5 milions en obligacions plurianuals. Entre les actuacions destacades hi ha la construcció de la Plataforma Prima per al canvi de model energètic (5,8 milions), la remodelació i inversions de reposició de l'Hospital General de Vic (4,3 milions), la conservació de carreteres (5,9 milions) i diverses actuacions vinculades a infraestructures i gestió de residus.
El Berguedà comptarà amb 15 milions el 2026 i 93,4 milions compromesos fins al 2029. Entre les inversions hi ha 2,5 milions per a l'Hospital Sant Bernabé de Berga, 2,3 milions per a conservació de carreteres i 2,1 milions per a la nova carretera C-16 en el tram Berga-Bagà.
Al Solsonès es destinaran 9,8 milions el 2026 i 10,5 milions en el període 2027-2029, amb 5,9 milions per a l'eixamplament i millora del traçat de la B-240 entre Navès i l'Espunyola i 2 milions per a conservació de carreteres.
El Lluçanès rebrà 1,9 milions el 2026 i 6 milions en obligacions plurianuals, principalment per a conservació de carreteres. Pel que fa a l'Alta Anoia -els municipis que formen part de la vegueria de la Catalunya Central- es consignen 400.000 euros el 2026.
En total, els pressupostos preveuen 142,8 milions d'euros per a la Catalunya Central el 2026 i 236,3 milions en obligacions plurianuals fins al 2029.
Uns comptes expansius a escala nacional
A escala catalana, la proposta de pressupostos de la Generalitat per al 2026 eleven la despesa fins als 49.162 milions d'euros, 9.126 milions més que el 2023, el que suposa un increment del 22,8%.
Pel que fa a la inversió, aquesta s'enfila fins als 4.146 milions d'euros a tot Catalunya. L'aposta per la inversió amb recursos propis permet compensar la reducció dels fons europeus Next Generation, que el 2026 només aportaran 95 milions als capítols d'inversió. Excloent aquests fons, la inversió experimenta un increment del 45% respecte al darrer pressupost aprovat.