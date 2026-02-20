Els Comuns lliguen millores per a la Residència de la Font en el pacte de pressupostos

L'acord pressupostari per al 2026 entre els Comuns i el Govern català incorpora actuacions concretes a Manresa i al Bages en àmbits com drets socials i mobilitat. Entre els compromisos hi ha millores a la residència de la Font dels Capellans, el reforç del transport públic amb Barcelona i l'impuls del Tren Tramvia com a infraestructura estratègica per a la comarca.
Millores a la residència de la Font dels Capellans
L'acord pressupostari entre Catalunya en Comú i la Generalitat de Catalunya inclou actuacions en matèria de drets socials que afecten directament la ciutat de Manresa. Entre les mesures més destacades hi ha l'execució d'adaptacions i millores a la residència de la Font dels Capellans, llargament reclamades per usuaris i familiars. El projecte contempla actuacions estructurals per dignificar l'atenció a les persones grans i millorar la seva qualitat de vida, com ara la instal·lació de banys a les habitacions, la millora dels sistemes de climatització i altres adequacions dels espais.
Aquestes intervencions s'emmarquen en la voluntat que els pressupostos tinguin una incidència directa en el dia a dia de la ciutadania i, especialment, en col·lectius vulnerables.
Mobilitat: Tren Tramvia i reforç del transport públic
En l'àmbit de la mobilitat, l'acord incorpora projectes considerats estratègics per al Bages. El principal és la redacció del projecte del Tren Tramvia del Bages, una infraestructura pensada per vertebrar la comarca i avançar cap a un model de transport més sostenible.
El compromís inclou el desenvolupament del tram entre Manresa i Santpedor, una connexió que ha estat reivindicada des de fa anys i que hauria de facilitar la mobilitat interna entre municipis, reduint la dependència del vehicle privat.
Paral·lelament, l'acord també preveu el reforç de les línies d'autobús interurbà amb origen o destinació Manresa, amb l'objectiu de millorar l'eficiència, l'accessibilitat i l'adaptació dels serveis a la demanda real de la població.
Aquest pla forma part d'una inversió global de 21 milions d'euros destinada a la millora de la xarxa d'autobusos de Catalunya, que també inclou el reforç de la connexió entre Puigcerdà i Barcelona, així com l'ampliació del servei de busos a demanda en territoris amb baixa densitat de població.
Rodalies i connexions amb l'àrea metropolitana
Un altre dels punts rellevants de l'acord és el compromís d'avançar en el traspàs del tram nord de la línia R4 de Rodalies, una reivindicació històrica vinculada a la millora de la gestió i del servei ferroviari a les comarques centrals.
Aquest aspecte s'emmarca en la voluntat general de reforçar el transport públic i oferir alternatives reals davant les limitacions actuals del sistema ferroviari, especialment en un context de creixement de la demanda de mobilitat entre el territori i l'àrea metropolitana.
Uns pressupostos amb impacte en el dia a dia
Segons els Comuns, la negociació pressupostària s'ha plantejat amb l'objectiu que els comptes públics tinguin un impacte directe en la vida quotidiana de la ciutadania. En aquest sentit, el pacte inclou mesures globals en matèria d'habitatge, educació i salut, a més de les actuacions específiques per al territori.
En l'àmbit de l'habitatge, es preveu arribar als 1.250 milions d'euros de recursos propis per ampliar el parc públic i reforçar els ajuts al lloguer. També es contempla la convocatòria d'un nou pla de barris.
Pel que fa a educació, s'inclouen mesures per reforçar centres de màxima complexitat, millorar la comprensió lectora, ampliar l'oferta d'FP i avançar en la climatització dels centres educatius. En salut, s'incorporen compromisos per reduir llistes d'espera i reforçar criteris mèdics en les baixes laborals.
Cohesió territorial com a eix polític
L'acord pressupostari es presenta com una aposta per reforçar la cohesió territorial i equilibrar serveis entre àrees metropolitanes i territoris interiors. En aquest marc, les actuacions previstes a Manresa i al Bages es plantegen com a exemples de la voluntat de situar les comarques centrals dins les prioritats d'inversió pública.
Des dels Comuns es defensa que el desenvolupament d'infraestructures de mobilitat sostenible, la millora dels serveis socials i el reforç dels serveis públics són elements clau per garantir igualtat d'oportunitats i qualitat de vida arreu del territori.