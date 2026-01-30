Els Comuns han anunciat que traslladaran al Parlament de Catalunya les més de 3.100 signatures recollides per reclamar un servei d'urgències d'ictus operatiu les 24 hores, els 365 dies de l'any, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. La formació considera que la campanya evidencia una demanda ciutadana clara i denuncia un greuge territorial en l'atenció sanitària a la Catalunya Central.
Més de 3.100 suports en dos mesos
La coordinadora dels Comuns a Manresa, Laura Massana, ha qualificat d'"èxit" la campanya de recollida de signatures, iniciada fa poc més de dos mesos. Les adhesions s'han obtingut de manera presencial a Manresa i a diversos municipis del Bages, així com també a través d'internet. Segons Massana, la resposta ciutadana demostra que la necessitat del servei està molt interioritzada i que moltes persones hi han donat suport per experiències pròpies o de familiars.
Massana ha remarcat que es tracta d'una qüestió d'equitat territorial, ja que Barcelona i Girona disposen d'aquest servei de manera continuada i Tarragona, tot i tenir-lo de forma parcial, també compta amb un dispositiu establert. En canvi, ha subratllat que Manresa, tot i donar cobertura a una població similar, continua sense aquest recurs essencial.
Pressió política i treball al Parlament
El diputat al Parlament David Cid ha recordat que la recollida de signatures ha anat acompanyada d'accions parlamentàries. Els Comuns han registrat una proposta de resolució, pendent de debat a la Comissió de Salut, i han interpel·lat directament la consellera de Salut sobre la manca del servei a Manresa i a la Catalunya Central.
Cid ha qualificat la situació de "greuge territorial greu" i ha insistit que Manresa "no és un territori de segona" en comparació amb altres zones del país. També ha avançat que les signatures es portaran al Parlament per reforçar la reivindicació davant la resta de grups parlamentaris i continuar pressionant el Departament de Salut.
Rebuig a solucions parcials
Des dels Comuns han expressat recels davant les informacions aparegudes recentment sobre una possible obertura del servei en els pròxims mesos. Massana ha advertit que no s'ha concretat si es tracta d'un servei complet, amb tots els recursos humans i materials necessaris, ni si funcionarà realment les 24 hores durant tot l'any.
Per aquest motiu, la formació ha demanat una reunió amb la direcció d'Althaia per conèixer el projecte en detall. "No ens conformarem amb un conveni ni amb mitges solucions", ha assegurat Massana, reiterant que l'objectiu és un servei integral i permanent.
Demanda de transparència i continuïtat de la mobilització
Tant Massana com Cid han reclamat més transparència sobre les dades de pacients traslladats fora del territori i sobre les seqüeles derivades dels retards en l'atenció dels ictus. Han insistit que el lloc de residència no pot determinar l'accés a una atenció sanitària vital.
Els Comuns han assegurat que la campanya no s'atura aquí i que les signatures els donen més força per continuar recollint-ne i fer mobilització social i política fins que el servei d'ictus 24/7 sigui una realitat a Manresa i a la Catalunya Central.