Althaia atén 8.553 pacients amb un model pioner per a crònics complexos a Urgències

El Servei d'Urgències de la Fundació Althaia va atendre durant l'any 2024 un total de 8.553 persones majors de 75 anys seguint un nou enfocament assistencial adreçat a persones amb múltiples patologies cròniques i alta complexitat. El projecte es basa en una eina pròpia de valoració geriàtrica que permet identificar de manera precoç la fragilitat del pacient, analitzar la seva situació funcional, cognitiva i social, i assignar el recurs assistencial més adequat un cop finalitzada l'atenció urgent. Aquest model prioritza la qualitat de vida i l'atenció centrada en la persona i ha estat reconegut pel Departament de Salut, que en recomana la implantació als serveis d'urgències de Catalunya.
Un projecte centrat en les persones grans amb fragilitat
El projecte se centra en pacients majors de 75 anys amb més d'una malaltia crònica, polimedicats i que són atesos de manera recurrent al Servei d'Urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu per episodis aguts o descompensacions. Aquestes situacions sovint tenen un impacte negatiu en el seu estat de salut i requereixen una presa de decisions ajustada a les seves necessitats reals.
L'objectiu del nou model és oferir el millor recurs assistencial possible després del pas per Urgències, tenint en compte no només els resultats clínics immediats, sinó també la situació prèvia del pacient i les conseqüències de l'episodi agut.
Una eina pròpia per detectar la fragilitat
Per millorar l'eficàcia i la seguretat de l'atenció, Althaia ha desenvolupat una estratègia organitzativa basada en la detecció precoç de la fragilitat des del mateix Servei d'Urgències. Aquesta detecció es fa amb una eina pròpia, validada i àgil, ideada per la Dra. Dolors Garcia Pérez, cap del Servei d'Urgències d'Althaia.
La valoració geriàtrica permet fer una atenció centrada en la persona i adequar els recursos assistencials segons les característiques i necessitats de cada cas un cop finalitzada l'atenció urgent.
Un qüestionari integrat a l'exploració mèdica
La valoració es realitza durant l'exploració clínica, a través d'un seguit de preguntes estructurades que el metge fa al pacient. L'objectiu és conèixer quin era el seu estat abans de l'episodi agut i quines repercussions ha tingut la descompensació.
El qüestionari inclou aspectes com el nivell de dependència, la capacitat d'autocura, l'estat cognitiu i les condicions del lloc de residència, així com la disponibilitat de suport familiar. Aquesta informació és clau per determinar si la persona es podia valdre per ella mateixa abans de l'episodi i si aquesta situació ha canviat.
Resultats assistencials del 2024
Durant l'any 2024, el 62% de les persones ateses amb aquest model van ser donades d'alta al seu domicili, el 30% van ingressar a l'Hospital Sant Joan de Déu i el 8% restant van ser derivades a l'atenció intermèdia.
El Servei d'Urgències d'Althaia va començar a implementar aquesta eina l'any 2022, quan es van atendre 4.482 pacients amb aquest sistema. L'any 2023, la xifra va augmentar fins als 8.296 pacients.
Avaluació prèvia i reconeixements
Abans de la seva implantació, es va dur a terme un estudi d'avaluació del projecte que va analitzar diferents períodes. Els resultats van mostrar que el 83,1% dels pacients atesos a Urgències presentaven algun grau de fragilitat i que al 96,4% dels pacients valorats amb l'eina se'ls va assignar un recurs adequat a l'alta.
L'estudi també estima que, amb el model anterior, un 40% dels pacients que ingressaven a la unitat d'aguts no experimentaven millores ni en salut ni en qualitat de vida. El projecte ha rebut diversos reconeixements, entre els quals un dels Premis Avedis Donabedian l'any 2023.
Salut recomana el model desenvolupat a Althaia
El Departament de Salut ha publicat el document Recomanacions per a l'atenció a la fragilitat en els dispositius d'urgències, que estableix les bases per a la identificació i l'atenció de les persones grans fràgils als serveis d'atenció urgent de Catalunya.
La Dra. Dolors Garcia és coautora del document, que recomana la incorporació d'eines de valoració als serveis d'urgències i que menciona explícitament el sistema 3D/3D+ desenvolupat a Althaia com a referència per a la identificació precoç de la fragilitat.