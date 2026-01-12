Jutgen un home per estafar 2.610 euros a Althaia fent-se passar per metge

La secció setena de l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà aquest dimarts un home acusat d'un delicte agreujat d'estafa per haver enganyat el departament de recursos humans d'Althaia fent-se passar per metge per rebre l'ingrés de la nòmina d'un professional de la institució manresana. Entre altres, la Fiscalia en demana una condemna de 4 anys de presó.
Els fets es remunten al mes de maig de 2024, quan una treballadora de recursos humans d'Althaia va rebre diversos correus simulant ser un metge de l'hospital que li demanaven un canvi de domiciliació bancària de la nòmina. La treballadora, a través de la plataforma interna de gestió de personal, va tramitar la sol·licitud.
Quan va arribar final de mes, l'acusat va rebre la nòmina per 2.610,42 euros al seu compte i va retirar els diners. Per la seva part, el doctor va alertar al departament que no havia rebut cap ingrés i en aquell moment la institució va adonar-se'n de l'estafa i va presentar la denúncia.
Antecedents per fets similars
L'acusat, que compta amb diversos antecedents per fets similars a altres punts de l'Estat, és acusat d'un delicte agreujat d'estafa i s'enfronta a una sol·licitud de pena de Fiscalia de 4 anys de presó i una multa de 3.000 euros, a banda de retornar l'import estafat.