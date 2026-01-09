Equipaments de barri de Manresa estrenen dues exposicions d'aquarel·la

El Casal de les Escodines i el Centre Cívic Selves i Carner de Manresa estrenaran el pròxim 12 de gener dues exposicions d'aquarel·la que es podran visitar fins al 30 de gener. Es tracta de De bell antuvi, de la pintora manresana Magalí Sitjes Suaña, i El nostre tren, d'Albert Canal Bonavila, un homenatge pictòric a l'antiga línia ferroviària del Berguedà. Totes dues mostres incorporen activitats complementàries obertes al públic.
El nostre tren, al Centre Cívic Selves i Carner
Del 12 al 30 de gener, el Centre Cívic Selves i Carner acollirà El nostre tren, una exposició d'aquarel·les d'Albert Canal Bonavila ideada com a homenatge als 50 anys de la desaparició de la línia ferroviària del Berguedà (1972-1973). La mostra proposa un viatge nostàlgic al passat a través de 27 aquarel·les que permeten recórrer de nou el trajecte del carrilet, amb les seves parades, estacions i paisatges més emblemàtics.
L'exposició inclou una aquarel·la nova, creada expressament per a la seva presentació a Manresa, on es representa la locomotora de vapor al seu pas pel costat del riu Cardener, amb la Seu de Manresa a l'altra banda. Canal Bonavila, pintor amateur d'origen berguedà, va iniciar-se en la pintura l'any 2002 i actualment treballa principalment amb la tècnica de l'aquarel·la, després d'haver experimentat amb l'oli i el pastel.
Com a activitat paral·lela, el 15 de gener a les 7 de la tarda, la historiadora i divulgadora cultural Rosa Serra Rotés oferirà la xerrada De Manresa a Guardiola en tren: 1881-1973, centrada en la importància social, econòmica i identitària d'aquesta línia ferroviària i en les conseqüències de la seva desaparició. L'exposició es podrà visitar de dilluns a divendres, de 16 a 21 h, al Centre Cívic Selves i Carner.
De bell antuvi, al Casal de les Escodines
Paral·lelament, del 12 al 30 de gener, el Casal de les Escodines acollirà De bell antuvi, la primera exposició individual de la pintora manresana Magalí Sitjes Suaña. La mostra reuneix una trentena d'aquarel·les realitzades al llarg de cinc anys, que evidencien una evolució cap a una expressivitat pròpia.
La majoria de les obres representen espais oberts -marines, boscos, camps i cels-, tot i que també s'hi poden trobar altres elements tractats amb precisió i dos rostres femenins de gran format. Sitjes Suaña va iniciar-se en l'aquarel·la fa cinc anys, després d'una llarga etapa de formació en dibuix artístic, i ha participat fins ara en diverses exposicions col·lectives.
Com a activitat complementària, el dissabte 17 de gener, de 10 del matí a 1 del migdia, l'entitat Urban Sketchers Bages organitza una sortida d'urban sketching amb punt de trobada al Casal de les Escodines. Els dibuixos resultants s'exposaran posteriorment al vestíbul del casal i es farà un piscolabis d'inauguració conjunta. La mostra es podrà visitar de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 20.30 h, i els dissabtes de 9 a 14 h.