La Coral Sant Esteve i el Grup Vocal V9 portaran musicals de tots els temps a Balsareny i Navarcles

Aquest gener, la Coral Sant Esteve de Balsareny i el Grup Vocal V9 de Viladomiu Nou presentaran Musicals de tots els temps, un projecte conjunt amb prop de 60 cantaires i una orquestra de cambra que repassa clàssics com Cats, Rent, Les Misérables i Mar i Cel, en concerts a Navarcles i Balsareny.
Un viatge per Broadway i el teatre català
Després de la col·laboració al festival internacional de cant coral de Moldàvia i altres projectes conjunts, les dues formacions tornen a unir forces per oferir un espectacle que combina la força coral amb la màgia dels musicals. Dirigit per Marc Comabella, el programa inclou seleccions representatives de musicals de tots els temps, posant especial èmfasi en Mar i Cel, amb un vincle directe amb la soprano Clara Renom, que va formar part de la producció de Dagoll Dagom. Les orquestracions han estat a càrrec de Xavier Ventosa, Núria Sarró, Guillem Vilar i Albert Guinovart.
Sonoritat i solistes destacats
L'espectacle compta amb una orquestra de cambra d'onze músics, que aporta una dimensió sonora nova i enriquidora al repertori. L'elenc inclou els solistes Clara Renom (soprano) i Paco Martínez (tenor), que interpreten les àries més emblemàtiques. Segons Marc Comabella, la unió puntual dels dos cors permet treballar repertoris amb un gruix vocal destacat i explorar sonoritats diferents de les habituals.
Dates i entrades
El públic podrà gaudir de l'espectacle dissabte 10 de gener a les 7 de la tarda a l'Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles amb entrada lliure, i dissabte 17 de gener a la mateixa hora a la sala El Sindicat de Balsareny, amb entrades disponibles a Fila 12.