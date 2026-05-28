Lloll Bertran porta «La paella dels dijous» al Kursaal per tancar el Toc de Teatre

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest cap de setmana les dues darreres funcions de la programació del Toc de Teatre amb la representació de La paella dels dijous, una comèdia escrita per Cristina Clemente, dirigida per Muguet Franc i protagonitzada per Lloll Bertran, Jordi Andújar i Núria Cuyàs.
L'obra es podrà veure dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda en una proposta que combina humor, emoció i reflexió sobre les segones oportunitats i l'amor en la maduresa.
Una paella que ho capgira tot
La història gira al voltant de la Mercè, que cada dijous comparteix un dinar familiar amb els seus fills, el Guifré i la Lia. Però el que aparentment havia de ser un dijous qualsevol es converteix en una jornada especial quan la protagonista decideix preparar una paella de marisc i anunciar una notícia que li ha canviat la vida.
A partir d'aquí, els fills sospiten que passa "alguna cosa grossa" i comencen a treure conclusions precipitades, desencadenant situacions còmiques i malentesos familiars.
Cloenda de la temporada del Toc de Teatre
La paella dels dijous serà l'encarregada de posar punt final a la temporada del cicle Toc de Teatre del Kursaal amb una proposta centrada en les relacions familiars, els canvis vitals i la possibilitat de començar de nou.
Les entrades per assistir a l'espectacle tenen un preu de 26 euros. També hi ha tarifes reduïdes de 24 euros per a majors de 65 anys i persones amb carnet Galliner, així com entrades de 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.