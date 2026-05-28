Súria reprèn la Campanya d'Excavacions Arqueològiques al mas medieval de La Miranda

L'Ajuntament de Súria i l'Institut Mig-Món han convocat una nova edició de la Campanya d'Excavacions Arqueològiques, una experiència pedagògica i de recuperació patrimonial que es reprendrà aquest estiu després d'un parèntesi de dos anys. Els treballs es desenvoluparan del 22 de juny al 3 de juliol al jaciment del mas medieval La Miranda, situat a la zona del Samuntà.
Una experiència pedagògica vinculada al patrimoni local
La campanya comptarà amb la participació voluntària d'alumnes de 4t d'ESO de l'Institut Mig-Món i d'altres persones interessades en l'arqueologia i el patrimoni històric.
Aquesta serà la 19a edició de la iniciativa, impulsada conjuntament per les àrees d'Alcaldia i Cultura de l'Ajuntament de Súria i pel centre educatiu surienc, amb l'autorització del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
La direcció dels treballs anirà a càrrec d'un arqueòleg designat per l'Ajuntament. Entre els principals objectius de la campanya hi ha apropar els participants al món de l'arqueologia i fomentar el coneixement i la preservació del patrimoni cultural local. La nova edició de la campanya ja ha estat presentada a l'alumnat de l'Institut Mig-Món.
El jaciment de La Miranda, nou escenari de les excavacions
El jaciment del mas medieval La Miranda es troba a la zona del Samuntà, el mateix entorn on es van desenvolupar les primeres edicions de la campanya arqueològica.
En els seus inicis, els treballs es van centrar en el jaciment de l'antic mas medieval de la Garrigosa. Posteriorment, la campanya es va traslladar a la zona de les Guixeres, on es van fer descobriments destacats a les àrees del Puig de Sant Pere i de l'antiga església de Sant Pere del Puig.
Amb la recuperació de les excavacions a La Miranda, Súria dona continuïtat a un projecte consolidat que combina recerca històrica, divulgació i participació educativa al voltant del patrimoni arqueològic del municipi.