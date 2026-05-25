L'espectacle «Gota» omple de poesia i màgia el Festival Art en Cicle de Súria

La novena edició del Festival Art en Cicle de Súria va oferir diumenge l'espectacle Gota, de Txema Muñoz, una proposta de mim i màgia per al públic familiar que va omplir de fantasia la plaça Major del Poble Vell.
L'obra, sense paraules i amb participació del públic, convida a reflexionar sobre la relació amb l'aigua en un context d'escassetat des de la poesia i seguint la tradició del teatre de carrer.
Un espectacle reconegut internacionalment
Gota, creada per Yves Sheriff i Txema Muñoz, s'ha representat des de la seva estrena l'any 2025 en diferents països europeus com Alemanya, els Països Baixos, Portugal i el Regne Unit.
L'espectacle va ser guardonat a la darrera Fira Internacional d'Arts Escèniques per a infants i famílies de Xixón i és finalista de la 19a edició dels Premis Max d'Arts Escèniques, que se celebraran l'1 de juny a Mérida.
En les properes setmanes, la proposta continuarà la gira amb actuacions a Catalunya, el País Basc, el Regne Unit, Alemanya, França i Romania.
El festival acabarà amb un concert de jazz
La 9a edició d'Art en Cicle va començar el passat 26 d'abril amb l'obra de teatre documental immersiu Iaia, de Mambo Project. El festival es tancarà el dissabte 27 de juny amb un concert de jazz a càrrec de Javier Rojo Quintet.
L'organització d'Art en Cicle va a càrrec del Foment Cultural i l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea de Cultura.