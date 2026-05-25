Joan Obradors exposa «Artifici efímer» al MoMa Espai Cultural de Manresa

El MoMa Espai Cultural de Manresa inaugurarà aquest dimecres 27 de maig l'exposició Artifici efímer, una nova proposta artística de l'artista manresà Joan Obradors. La mostra, que es podrà visitar fins a l'1 de setembre, ofereix un recorregut visual marcat per l'abstracció, el moviment i la investigació sobre la forma, el color i l'espai.
Inauguració amb presència de l'artista
La inauguració oficial tindrà lloc dimecres de 8 a 9 del vespre al MoMa Espai Cultural, situat al passatge del Ginjoler, 4 de Manresa. L'acte serà d'accés lliure i gratuït i comptarà amb la participació del mateix Joan Obradors, que presentarà el seu projecte artístic als assistents mentre s'oferirà un refrigeri.
L'exposició es podrà visitar del 28 de maig a l'1 de setembre, de dilluns a divendres, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 2/4 de 4 de la tarda a les 8 del vespre.
Un diàleg entre abstracció, llum i moviment
Artifici efímer proposa una exploració visual basada en l'abstracció i en la relació entre ordre i caos, estructura i espontaneïtat. Les obres creen composicions que evolucionen a través del ritme, la repetició i la llum, generant una experiència canviant segons la mirada de l'espectador i l'espai que l'envolta.
La mostra està influenciada per corrents artístics com la Bauhaus, l'op art i l'art cinètic, i estableix connexions entre art, arquitectura i percepció visual mitjançant formes geomètriques, contrasts i jocs d'equilibri.
Un artista amb projecció internacional
Joan Obradors, nascut a Manresa l'any 1956, té una formació principalment autodidacta, tot i que al llarg de la seva trajectòria ha completat diversos cursos i ha treballat en tallers d'artistes. També ha visitat nombrosos museus i fires d'art, configurant així un univers creatiu propi.
Les seves obres formen part de col·leccions privades d'arreu d'Europa i dels Estats Units d'Amèrica. Entre els seus referents hi destaquen l'arquitectura de la Bauhaus, el jazz i artistes com Alexander Calder, Jorge Oteiza, Pablo Palazuelo, Eusebio Sempere, Josef Albers o Kazimir Malévich, alguns dels quals han inspirat diverses sèries de la seva producció artística.