L'Institut Cardener culminarà l'Afrikan Fest amb una gran festa a Sant Joan

L'alumnat de l'Institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada ha participat aquest curs en l'Afrikan Fest, un projecte educatiu i cultural desenvolupat en llengua anglesa que té com a objectiu apropar els joves a la realitat i la diversitat del continent africà des d'una mirada positiva, moderna i allunyada dels estereotips.
La iniciativa, impulsada per tres professores del centre, combina activitats pedagògiques i vivencials per donar a conèixer diferents aspectes culturals, socials i artístics de diversos països africans. Durant les darreres setmanes, els estudiants han treballat continguts vinculats a països com Nigèria, Ghana, Rwanda o Sud-àfrica, aprofundint en les seves tradicions, llengües, música, gastronomia, cinema, esports i realitat social actual.
El projecte s'ha desenvolupat a través de tallers, projeccions, activitats artístiques, música i trobades amb persones originàries de diferents països africans. També ha comptat amb la participació d'artistes, músics, dissenyadores de moda, associacions culturals africanes i entitats vinculades a la interculturalitat i l'educació, que han col·laborat activament en les diferents propostes.
Una festa final oberta al municipi
Com a cloenda del projecte, el centre celebrarà el proper 28 de maig, de 2/4 de 10 del matí a les 11, una gran jornada festiva al Parc Catalunya de Sant Joan de Vilatorrada. Sota el nom d'Afrikan Fest, la proposta inclourà exposicions, música, dansa, gastronomia, actuacions i espais participatius preparats pels mateixos alumnes.
La celebració vol convertir-se en un espai de convivència i intercanvi cultural entre la comunitat educativa i la ciutadania, reforçant valors com el respecte, la curiositat i la inclusió.