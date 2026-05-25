Aliança Catalana confirma Ferran López com a cap de llista a Sant Joan de Vilatorrada

Aliança Catalana ha confirmat oficialment que Ferran López Bautista serà el cap de llista del partit a Sant Joan de Vilatorrada per a les eleccions municipals de 2027. La formació dona així caràcter oficial a una candidatura que Nació Manresa ja havia avançat el passat 29 d'abril, quan el mateix López havia admès en privat la seva designació tot i negar públicament que encara hi hagués candidat decidit.
En aquella informació, el futur alcaldable assegurava a aquest diari que "encara no hi ha candidat" i que el partit no abordaria la qüestió "fins a final d'any", tot i que derivava qualsevol consulta al Comitè Executiu del Bages d'Aliança Catalana "per si volen avançar alguna informació sobre candidats".
Ara, la formació d'extrema dreta ha fet oficial el nomenament de López, que serà l'encarregat d'encapçalar el projecte del partit al municipi en els comicis previstos per al maig de 2027.
Vinculat al teixit associatiu del municipi
Ferran López Bautista és professor de secundària a l'Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet i compta amb formació en Enginyeria i Administració i Direcció d'Empreses (ADE). Tot i treballar fora del municipi, manté una estreta vinculació amb la vida associativa de Sant Joan de Vilatorrada.
Actualment és president del Club d'Escacs Sant Joan, entitat des de la qual coordina activitats i competicions, i anteriorment també havia format part dels Vilatorrats, una de les colles vinculades a la cultura popular local.
La seva designació suposa el segon moviment d'Aliança Catalana de cara a les municipals de 2027 a la comarca del Bages, després de l'anunci oficial de Jordi Coloma com a cap de llista del partit a Sant Vicenç de Castellet.