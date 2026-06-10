ERC reivindica la feina feta perquè el nou CAP de Sant Fruitós sigui una realitat

ERC Sant Fruitós de Bages ha celebrat l'entrada en funcionament del nou Centre d'Atenció Primària del municipi i ha reivindicat la feina feta durant els darrers anys perquè l'equipament sanitari sigui avui una realitat. La formació assegura que el projecte és fruit d'anys de treball administratiu, urbanístic i polític impulsat durant el mandat encapçalat per l'exalcaldessa Àdria Mazcuñán.
Un equipament "molt necessari" per al municipi
En un comunicat, la secció local republicana destaca que el nou CAP suposa "una fita important" per al municipi i posa en valor que el centre permet concentrar els serveis sanitaris en unes instal·lacions "més modernes, àmplies i funcionals". El nou equipament disposa de 15 consultes distribuïdes en tres plantes i ha comptat amb una inversió propera als 3,9 milions d'euros per part del Servei Català de la Salut.
ERC remarca que la proposta d'ubicar el nou CAP a l'entorn de l'antiga biblioteca municipal ja formava part del seu programa electoral de l'any 2015. Segons exposen, es tractava d'una aposta "amb visió de poble", situada al nucli urbà i a prop de la residència i de l'Esplai d'Avis, amb la voluntat de crear una "illa socioassistencial".
Els tràmits impulsats durant el mandat republicà
La formació recorda que altres opcions d'emplaçament, com la zona del Pla del Puig, van acabar descartades pel Departament de Salut, que finalment va validar la ubicació defensada pels republicans. ERC sosté que durant el mandat liderat per Mazcuñán es van fer els passos "decisius" perquè el projecte pogués avançar.
Entre aquests tràmits, els republicans destaquen la cessió, el desembre de 2020, de l'antiga biblioteca i del solar adjacent al CatSalut, així com la coordinació amb els equips tècnics municipals i els responsables del projecte executiu. També subratllen l'aprovació, el juliol de 2022, de la modificació urbanística necessària per fer viable la construcció del nou equipament sanitari.
ERC defensa la seva manera d'entendre la política municipal
ERC assegura que la posada en marxa del CAP exemplifica la seva manera d'entendre la política municipal, basada -afirmen- en "la visió, el rigor i el treball constant". En aquest sentit, reivindiquen que els grans projectes de municipi "necessiten constància i capacitat de govern" i asseguren que continuaran treballant "pensant en el futur i impulsant projectes útils per al poble".